Стало известно, кто из представителей крупных финансово-промышленных групп имеет наибольшее влияние на парламент
Результаты соответствующего исследования опубликовал Фонд «Демократические инициативы». В тройке лидеров Игорь Коломойский, Виктор Медведчук и Ринат Ахметов.
В целом результаты исследования получились следующими:
- Игорь Коломойский набрал 4,2 балла.
- Виктор Медведчук с минимальным разрывом в 0,1 балла – 4,1
- Ринат Ахметов следует за Медведчуком с 4,1 балла
- Петр Порошенко уступает им почти целый балл – у него 3,3.
- Виктор Пинчук также минимально отстает от Порошенко – 3,2
- Юрий Косюк набрал менее 3 баллов – 2,9
Как можно заметить, три лидера рейтинга заметно отрываются от остальных у претендентов.
При этом, важно отметить, что только Виктор Медведчук лично присутствует в Верховной Раде, а значит, может использовать свое влияние без посредников, будучи в зале парламента. Более того, он является руководителем партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», что еще больше увеличивает его возможности.
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