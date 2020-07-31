Стало известно, кто из представителей крупных финансово-промышленных групп имеет наибольшее влияние на парламент

Результаты соответствующего исследования опубликовал Фонд «Демократические инициативы». В тройке лидеров Игорь Коломойский, Виктор Медведчук и Ринат Ахметов.

В целом результаты исследования получились следующими:

Игорь Коломойский набрал 4,2 балла.

Виктор Медведчук с минимальным разрывом в 0,1 балла – 4,1

Ринат Ахметов следует за Медведчуком с 4,1 балла

Петр Порошенко уступает им почти целый балл – у него 3,3.

Виктор Пинчук также минимально отстает от Порошенко – 3,2

Юрий Косюк набрал менее 3 баллов – 2,9

Как можно заметить, три лидера рейтинга заметно отрываются от остальных у претендентов.

При этом, важно отметить, что только Виктор Медведчук лично присутствует в Верховной Раде, а значит, может использовать свое влияние без посредников, будучи в зале парламента. Более того, он является руководителем партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», что еще больше увеличивает его возможности.

Максимальной возможной оценкой является 5 баллов. При оценке эффективности Президента Зеленского он не смог ни по одному направлению своей деятельности набрать более 3.