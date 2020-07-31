Стало известно, кто из представителей крупных финансово-промышленных групп имеет наибольшее влияние на парламент

Результаты соответствующего исследования опубликовал Фонд «Демократические инициативы». В тройке лидеров Игорь Коломойский, Виктор Медведчук и Ринат Ахметов.

В целом результаты исследования получились следующими:

  • Игорь Коломойский набрал 4,2 балла.
  • Виктор Медведчук с минимальным разрывом в 0,1 балла – 4,1
  • Ринат Ахметов следует за Медведчуком с 4,1 балла
  • Петр Порошенко уступает им почти целый балл – у него 3,3.
  • Виктор Пинчук также минимально отстает от Порошенко – 3,2
  • Юрий Косюк набрал менее 3 баллов – 2,9

Как можно заметить, три лидера рейтинга заметно отрываются от остальных у претендентов.

При этом, важно отметить, что только Виктор Медведчук лично присутствует в Верховной Раде, а значит, может использовать свое влияние без посредников, будучи в зале парламента. Более того, он является руководителем партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», что еще больше увеличивает его возможности.

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