Президент України Володимир Зеленський страждає від перевтоми Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив журналіст Остап Дроздов.

За його словами, погіршення стану президента видно не озброєним поглядом.

"Останнім часом безліч українців помітили видиме і явне погіршення стану президента. Меле чортзна-що. Виглядає, як з хреста знятий. Демонструє тотальну перевтому, апатію, самоплив, загальмованість усіх процесів", - вважає журналіст.

Більш того, Дроздов впевнений, що в ситуації, що склалася в країні українці повинні знати про здоров'я президента.

"Цим треба серйозно займатися, оскільки стан фізичного і психологічного здоров'я президента вже не є приватною справою, тому суспільство, особливо в стані війни з активним агресором, має право знати точну інформацію про дієздатність головнокомандувача виконувати свої обов'язки.",- вважає журналіст.

У тому, що відбувається з президентом він "звинуватив" українців, які за нього голосували.



"Жив собі, поживав, гроші гріб лопатою, причому гроші легкі, не в шахті ж працював, купався в розкоші. Людина жила на повну, насолоджуючись оплесками, людською любов'ю і селфі - але тут раптом все пішло шкереберть, і ось на людині обличчя немає, таке враження, що зараз з'їде з котушок", - зазначив Дроздов.

За його словами, якби виборці Зеленського по-справжньому любили свого обранця, то давно б вже попросили його зав'язувати з президентством.

"Це вже схоже на садизм. Де в заручниках у емоційно вигорілого - ціла країна, її армія, її державність", - заключив Дроздов.