Білорусь на сьогоднішній день сильно страждає і шукає рішення з дуже непростої ситуації

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, інформує Politeka.

"Кожен день трапляються ексцеси. Зокрема з нашими громадянами, опинилися в цей непростий час в сусідній країні. Але є і хороша новина. Сьогодні, після наших наполегливих дій, були нарешті звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Реуцький і Оксана Альошина", - повідомив глава держави.

За його словами, правозахисники та журналісти були незаконно затримані ще 12 серпня.

"Сьогодні їх звільнили. Вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там виключно для отримання достовірної інформації про події, які там відбуваються, і для коментування їх у публічному медійному просторі. Відкрито, прозоро, професійно. Зараз вони в цілковитій безпеці", - запевнив Зеленський.

Крім того, Президент повідомив, що на даний момент ведуться переговори для звільнення ще одного українця - Романа шишка, який знаходиться в ізоляторі міста Бреста.

"Ми настійно хочемо, щоб повернули наших громадян додому. Україна вміє захищати своїх громадян і завжди це робити", - заявив Володимир Зеленський.

Politeka писала, що під білоруським посольством в Києві зібралися сотні людей, які скандують слова підтримки Білорусі і палять фаєра. Активісти перекрили рух по вулиці Коцюбинського, де знаходиться посольство. Поліція діалогу намагалася перешкоджати цьому, але нарвалася на агресію з боку протестувальників.

Мітингувальники зазначають, що зібралися заради підтримки білорусів і проти застосування сили силовиками в сусідній країні. Люди скандують " Хай живе Білорусь» і запалюють фаєра кольору біло-червоного прапора на знак підтримки.

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У небі над Білоруссю засікли літаки ВПС РФ: кадри. https://politeka.net/world/280596-v-nebe-nad-belorusyu-zasekli-samolety-vvs-rf-kadry

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https://youtu.be/yIHR_EGU9h0