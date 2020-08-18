Як вам така заява?

Одіозний російський політик Володимир Жириновський закликав РФ повернути до свого складу Всі країни колишнього СРСР



Як передає Politeka.net, міркування з цього приводу він опублікував у своєму Telegram-каналі.



За його словами, в особі Лукашенка йде останній Більшовик на території СНД.



"Все що відбувається в Білорусії - це спадщина радянської політики. Спочатку країну розділили на Республіки, 70 років утримували разом за допомогою жорсткого політичного режиму, а останні 30 - намагаємося загодовувати в розрахунку, що вони залишаться в нашій орбіті. Так не виходить", - упевнений одіозний політик.

За його словами, в ситуації, що склалася, РФ потрібно перейти до повернення "республік" колишнього складу СРСР.



"Час розмов пішов, потрібно діяти жорстко - повертати не СРСР як політичний режим, але всі території. І ніяких республік, все до складу Росії", - уклав він.

Раніше ми повідомляли, що лідер ЛДПР Володимир Жириновський розкритикував дії президента Білорусі Олександра Лукашенка і фактично розкрив, що Росія «годувала» політика.

Міркуючи про протести, які спалахнули в Білорусі, Жириновський написав, що Лукашенко «випустив проти білорусів собак».

Жириновський впевнений, що на подальшому політичному майбутньому білоруського президента можна ставити хрест.

Нагадаємо, в Білорусі дев'ятий день тривають масштабні протести по всій країні проти Лукашенка.

Опозиційна білоруська кандидатка в президенти Світлана Тіхановском заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.

Нагадаємо, що Жириновський у нападі істерики "зменшив" Україну до трьох міст

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних усіх бід Росії в Україні і поплатився.

Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.