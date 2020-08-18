Одиозный российски политик Владимир Жириновский призвал РФ вернуть в свой состав все страны бывшего СССР
Как передает Politeka.net, соображения по этому поводу он опубликовал в своем Telegram-канале.
По его словам, в лице Лукашенко уходит последний большевик на территории СНГ.
"Всё что происходит в Белоруссии - это наследие советской политики. Сначала страну разделили на республики, 70 лет удерживали вместе с помощью жёсткого политического режима, а последние 30 - пытаемся закармливать в расчете, что они останутся в нашей орбите. Так не получается", - уверен одиозный политик.
По его словам, в сложившейся ситуации, РФ нужно перейти к возвращению "республик" бывшего состава СССР.
"Время разговоров ушло, нужно действовать жёстко - возвращать не СССР как политический режим, но все территории. И никаких республик, все в состав России", - заключил он.
Ранее мы сообщали, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал действия президента Беларуси Александра Лукашенко и фактически раскрыл, что Россия «кормила» политика.
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Рассуждая о протестах, которые вспыхнули в Беларуси, Жириновский написал, что Лукашенко «выпустил против белорусов собак».
Жириновский уверен, что на дальнейшем политическом будущем белорусского президента можно ставить крест.
Напомним, в Беларуси девятый день продолжаются масштабные протесты по всей стране против Лукашенко.
Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановская заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.