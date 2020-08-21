Журналіст Максим Назаров запропонував штрафувати "Слуг народу" за невиконання передвиборчих обіцянок
Як передає Politeka.net, таку ініціативу він озвучив у своєму Telegram-каналі.
"Пропоную з першого жовтня штрафувати слуг народу за борги за передвиборчими обіцянками. Адже не платити за дорогу комуналку - ніщо, у порівнянні з базаром, за який так складно відповідати після виборів", - вважає журналіст.
Судячи з усього, на таку думку журналіста наштовхнув новий законопроект №3613, який стосується питань боргів населення.
У документі йдеться про збільшення пені за борги по комунальних послугах. Пропонується підвищити штраф за" прострочення " з сьогоднішніх 4% до 20-50%.
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Так, якщо боргу понад рік, то пеня складе 20%, понад два роки - 30%, більш як три - 50%.
До слова, в законопроекті йдеться про те, що за борги можуть позбавити водійського посвідчення.
Варто відзначити, що зараз за рішенням виконавця у боржників можуть забрати частини зарплат. Якщо законопроект буде прийнятий, то забирати у неплатника можна буде 50% від зарплати.
Також ми повідомляли, що президент вже попросив спікера Ради Дмитра Разумкова провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності України, а також закликав нардепів голосувати за закон про підвищення зарплат.
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