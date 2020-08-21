Журналіст Максим Назаров запропонував штрафувати "Слуг народу" за невиконання передвиборчих обіцянок

Як передає Politeka.net, таку ініціативу він озвучив у своєму Telegram-каналі.



"Пропоную з першого жовтня штрафувати слуг народу за борги за передвиборчими обіцянками. Адже не платити за дорогу комуналку - ніщо, у порівнянні з базаром, за який так складно відповідати після виборів", - вважає журналіст.

Судячи з усього, на таку думку журналіста наштовхнув новий законопроект №3613, який стосується питань боргів населення.

У документі йдеться про збільшення пені за борги по комунальних послугах. Пропонується підвищити штраф за" прострочення " з сьогоднішніх 4% до 20-50%.

Так, якщо боргу понад рік, то пеня складе 20%, понад два роки - 30%, більш як три - 50%.

До слова, в законопроекті йдеться про те, що за борги можуть позбавити водійського посвідчення.

Варто відзначити, що зараз за рішенням виконавця у боржників можуть забрати частини зарплат. Якщо законопроект буде прийнятий, то забирати у неплатника можна буде 50% від зарплати.

Також ми повідомляли, що президент вже попросив спікера Ради Дмитра Разумкова провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності України, а також закликав нардепів голосувати за закон про підвищення зарплат.

Нагадавши, українці стрімко втрачають гроші, термінова Заява НБУ: «заощадження впали на…»

Як повідомляла Politeka, Нацбанк вирішив вдарити по кредитах і депозитах, що загрожує українцям: "вже восени виростуть..."

Також Politeka писала про масовий перерахунок пенсій, субсидій та штрафів в Україні, розкрита сума: "з 2021 року будуть..."