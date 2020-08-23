Громадський діяч Андрій Пальчевський відвідав космічний фестиваль KOROLEV AVIA FEST, який проходить у Житомирі, і розповів, що по-справжньому об'єднує українців

Про це він повідав у відеозаписі, який опублікував у своєму телеграм-каналі, передає Politeka.net.

За його словами, якщо щось і об'єднує українців, то це ракети класу "земля-космос".

"Та сама, яку зробив наш житомирянин Корольов Сергій Павлович. Запустили 60 років тому – гуде досі", - зазначив він.

За його словами, це вона зрозумів після того, як відвідав фестиваль KOROLEV AVIA FEST, який проходить на території Житомирського аеропорту в рамках XIV Міжнародного авіазльоту імені С.П. Корольова.

"Все льотне поле забите людьми, десятки тисяч людей. І ви знаєте: ніяких питань: чи українська мова, чи це російська мова. Щастя, радість і гордість. І ніяких вам глечиків, ніяких бджол, ніяких особливих там клятв у відданості нашій землі і бюджету, як це буває з політиками. Є гордість. Полетіли 60 років тому. А хотілося б, щоб і зараз літали. Ось що нас об'єднує!", - зазначив Пальчевський.

Раніше ми писали про те, що Пальчевський відверто розповів про мотиви піти в політику.

За словами лідера політсили "Перемога Пальчевського", сам би він ніколи не зайнявся політикою, - якби його не просили про це люди.

"У нас просто більше немає варіантів: або вона, ця політика, грохне нас, або кожен з нас щось спробує зробити", – влучно висловився громадський діяч.

Нагадаэмо, Андрій Пальчевський закликав замислитися над наслідками отруєння Навального.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський пояснив, навіщо йде в політику і що буде з Україною через 20 років.

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський різко висловився про глобальну проблему Києва і заміну Віталія Кличка.