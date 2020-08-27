Громадський діяч Андрій Пальчевський вважає, що Зеленському потрібно покласти край насильству в Україні

Як передає Politeka.net, про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував у себе в Фейсбук (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

Пальчевський зазначив, що дізнався про напад із застосуванням зброї на членів однієї з політичних партій, коли заїхав до себе додому, повертаючись з Ірпеня та Київської області.

«З жахом дізнався, що розстріляний автобус і вбиті двоє представників однієї з політичних партій. Вбиті вони, швидше за все, людьми, які називають себе самозваними патріотами України. Почалася ціла кампанія, про яку я попереджаю керівництво країни (і, сподіваюся, особисто попередити першу особу країни) щодо дискредитації сьогоднішньої влади», - заявив Пальчевський.

Він зазначив, що нинішня влада наворотила «чорт знає чого», але звинуватити їх у зраді Батьківщини, не чесно.

"Якщо Володимир Зеленський не застосує владу, і не покладе край насильству, яке починає підіграватися колишніми господарями країни, які марширують тут, влаштувавши протягом п'яти років бійню і злидні для народу, а зараз прикидаються патріотами №1, а насправді є самозванцями, буде ще гірше. Будьте пильні!",- підвів підсумок Пальчевський.

нет насилию!!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 27. August 2020

Нагадаємо, що Пальчевський запланував побудувати в Києві 12 станцій метро.

А ще Politeka писала, що Андрій Пальчевський звернувся до українців перед виборами: "треба показати владі, що вона веде нас не туди!".

Також Politeka повідомляла, що Пальчевський запропонував родині президента переїхати на Троєщину: "щоб відключили водичку на три тижні, сміття вивозили ночами".