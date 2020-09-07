Представник Управління верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Троссел поставила крапку в питанні забезпечення води жителів анексованого Криму

Зокрема вона заявила, що за забезпечення жителів анексованого Криму питною водою повинні відповідати як Україна, так і Росія.

У той же самий час, вона додала, що головна відповідальність за воду в Криму лежить на Росії.

При цьому відповідно до міжнародного законодавства в галузі прав людини Україна також повинна підтримувати жителів півострова, які знаходяться на її території.

"Україна зобов'язана підтримувати здійснення економічних, соціальних і культурних прав і постійно тримати в полі зору питання про те, чи може вона вжити заходів для забезпечення достатнього рівня життя для всіх осіб, що знаходяться на її території", – сказала Тросселл.

Також раніше повідомлялося, що окупований Крим не дочекається ні перекидання води з Росії, ні систем опріснення морської води.

Зокрема, обговорюване раніше перекидання води з Краснодарського краю або Ростовської області неможливе через дорожнечу проекту. Крім того, в цих регіонах зараз теж замало води.

Що ж стосується опріснення морської води, то це, на думку керівництва Росводресурсів, теж задоволення досить витратне.

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