Представник Управління верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Троссел поставила крапку в питанні забезпечення води жителів анексованого Криму
Зокрема вона заявила, що за забезпечення жителів анексованого Криму питною водою повинні відповідати як Україна, так і Росія.
У той же самий час, вона додала, що головна відповідальність за воду в Криму лежить на Росії.
"Шкода, що сім'я розпалася": в мережу злили фото Потапа з новонародженим сином, артист світиться від щастя
"Наречена" Харламова вразила розмірами бюста в тісному топі: "Дуже сильно випирають"
"Виглядає молодше внучки": Пугачова з дочкою Орбакайте викликала справжній фурор в мережі
Син молодого коханця Ані Лорак склав компанію зірковій мамі: красномовний кадр
При цьому відповідно до міжнародного законодавства в галузі прав людини Україна також повинна підтримувати жителів півострова, які знаходяться на її території.
"Україна зобов'язана підтримувати здійснення економічних, соціальних і культурних прав і постійно тримати в полі зору питання про те, чи може вона вжити заходів для забезпечення достатнього рівня життя для всіх осіб, що знаходяться на її території", – сказала Тросселл.
Також раніше повідомлялося, що окупований Крим не дочекається ні перекидання води з Росії, ні систем опріснення морської води.
Зокрема, обговорюване раніше перекидання води з Краснодарського краю або Ростовської області неможливе через дорожнечу проекту. Крім того, в цих регіонах зараз теж замало води.
Що ж стосується опріснення морської води, то це, на думку керівництва Росводресурсів, теж задоволення досить витратне.
Нагадаємо, у Криму поліція буде стерегти питну воду від людей.
Як повідомляла Politeka, кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.
Також Politeka писала, що у мережі показали якість води в Криму.