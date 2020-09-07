Представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел поставила точку в вопросе обеспечения воды жителей аннексированного Крыма
В частности она заявила, что за обеспечение жителей аннексированного Крыма питьевой водой должны отвечать как Украина, так и Россия.
В то же самое время, она добавила, что главная ответственность за воду в Крыму лежит на России.
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При этом в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина также обязана поддерживать жителей полуострова, которые находятся на ее территории.
"Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории", – сказала Тросселл.
Также ранее сообщалось, что оккупированный Крым не дождется ни переброски воды из Росии, ни систем опреснения морской воды.
В частности, обсуждаемая ранее переброска воды из Краснодарского края или Ростовской области невозможна из-за дороговизны проекта. Кроме того, в этих регионах сейчас тоже маловато воды.
Что же касается опреснения морской воды, то это, по мнению руководства Росводресурсов, тоже удовольствие весьма затратное.
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