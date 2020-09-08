Журналіст і представник Донецька в ТКГ по Донбасу розкритикував реакцію офісу президента на повідомлення про загиблих і поранених на фронті

Як передає Politeka.net, відповідний пост Сергій Гармаш опублікував на своїй сторінці в Facebook.
 
Він навів цитату з коментаря ОП: 

"Ми вимагаємо від Росії втрутитися в ситуацію і вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань в Донецькій і Луганській областях".
 
Володимир Зеленський, Офіс Президента
 
"Вимагаємо" втрутитися і вплинути"? Серйозно? Ми вже відокремлюємо Росію від бойовиків "ДНР-ЛНР"? Ми вже допускаємо, що це вони самі вирішили повбивати нас зброєю купленою в "воєнторзі"? Командування ООС пише про порушення режиму припинення вогню "збройними формуваннями Російської Федерації", а ОП ніяк не визначиться з ким Україна воює?",- обурився журналіст.
 
Також він підкреслив, що від таких висловлювань в ОП варто надалі відмовитися.
 
"Нас своєю "крайньою стурбованістю", на тлі наших смертей, вже" західні партнери" дістали. Хлопці з ОП, викиньте ви цей мовний зворот з ужитку. Не вкладайте його в уста президента. Він вже звучить як знущання", - уклав він.
 

Нагадаємо, в неділю, 6 вересня, збройні формування РФ обстріляли підрозділ Об'єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, в результаті чого поранений український військовий.

Нагадавши, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з " ДНР " Басуріна в ресторані Донецька.

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