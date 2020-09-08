Журналіст і представник Донецька в ТКГ по Донбасу розкритикував реакцію офісу президента на повідомлення про загиблих і поранених на фронті



Як передає Як передає Politeka.net , відповідний пост Сергій Гармаш опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Він навів цитату з коментаря ОП:



"Ми вимагаємо від Росії втрутитися в ситуацію і вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань в Донецькій і Луганській областях".

"Вимагаємо" втрутитися і вплинути"? Серйозно? Ми вже відокремлюємо Росію від бойовиків "ДНР-ЛНР"? Ми вже допускаємо, що це вони самі вирішили повбивати нас зброєю купленою в "воєнторзі"? Командування ООС пише про порушення режиму припинення вогню "збройними формуваннями Російської Федерації", а ОП ніяк не визначиться з ким Україна воює?",- обурився журналіст.

Також він підкреслив, що від таких висловлювань в ОП варто надалі відмовитися.

"Нас своєю "крайньою стурбованістю", на тлі наших смертей, вже" західні партнери" дістали. Хлопці з ОП, викиньте ви цей мовний зворот з ужитку. Не вкладайте його в уста президента. Він вже звучить як знущання", - уклав він.