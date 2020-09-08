Президент Російської Федерації Володимир Путін хоче скористатися недосвідченістю Володимира Зеленського, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні

Таку думку озвучив журналіст Віталій Портников у статті на "Еспересо".

За його словами, перемир'я на Донбасі було оголошено зовсім не для того, щоб закінчити війну, а для того, щоб поглибити прірву між владою і патріотичною частиною суспільства.

"Щоб змусити Зеленського мовчати, коли гинуть українські солдати – в надії, що "це не Путін" і перемир'я збережеться. Щоб змусити Зеленського не реагувати, коли зі своїми ультиматумами виступає якийсь Пушилін - в надії, що "це не Путін" і перемир'я збережеться. Щоб замість жорсткої реакції намагатися "достукатися" до Лаврова, щоб той розповів Путіну, які нехороші люди заважають перемир'ю", - упевнений журналіст.

Портніков зазначив, що російському президенту все-таки вдалося частково досягнути своїх цілей

"Це його (Путіна - ред.) операція. І він не просто топить Зеленського – він його притоплює, топить потроху, обережно. Російський президент робить це для того, щоб остаточно позбавити свою жертву орієнтації в тому, що відбувається навколо", - вважає журналіст.