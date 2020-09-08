Президент Російської Федерації Володимир Путін хоче скористатися недосвідченістю Володимира Зеленського, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні
Таку думку озвучив журналіст Віталій Портников у статті на "Еспересо".
За його словами, перемир'я на Донбасі було оголошено зовсім не для того, щоб закінчити війну, а для того, щоб поглибити прірву між владою і патріотичною частиною суспільства.
"Щоб змусити Зеленського мовчати, коли гинуть українські солдати – в надії, що "це не Путін" і перемир'я збережеться. Щоб змусити Зеленського не реагувати, коли зі своїми ультиматумами виступає якийсь Пушилін - в надії, що "це не Путін" і перемир'я збережеться. Щоб замість жорсткої реакції намагатися "достукатися" до Лаврова, щоб той розповів Путіну, які нехороші люди заважають перемир'ю", - упевнений журналіст.
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"Це його (Путіна - ред.) операція. І він не просто топить Зеленського – він його притоплює, топить потроху, обережно. Російський президент робить це для того, щоб остаточно позбавити свою жертву орієнтації в тому, що відбувається навколо", - вважає журналіст.
Нагадаємо, 5 вересня, бойовики зажадали, щоб ЗСУ перестали "рити траншеї" під селищем шуми Донецької області. Якщо це не буде виконано, окупанти загрожують відкрити вогонь, а вже 6 вересня, збройні формування РФ обстріляли підрозділ Об'єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, в результаті чого поранений український військовий.
Нагадавши, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".
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