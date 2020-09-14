З'явилися повідомлення про те, що мер Харкова Геннадій Кернес впав у кому через важкий перебіг китайського вірусу

Як стало відомо раніше політик потрапив до лікарні, заразившися небезпечним вірусом. Як повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела в офісі президента, хвороба Кернеса протікає важко: у нього діагностували двостороннє запалення легенів.

Також повідомляється, що зараз мер знаходиться в комі, при цьому не уточнюється, чи ввели його в цей стан штучно чи ні.

Відомо, що Кернес захворів у перших числах вересня і був госпіталізований минулого тижня. При цьому він вже давно не з'являвся на публіці.

У свою чергу, Телеграм-канал PavlovskyNews повідомляє, що участь політика у виборах опинилася під загрозою, через що його оточення терміново шукає йому наступника. Так, джерела повідомляють, що замість Кернеса у виборах може взяти участь його перший заступник Ігор Терехов. Він працює на посаді заступника мера з 2010 року. До цього він був віце-губернатором Харківської області, якою на той момент керував Арсен Аваков.

Зазначимо, що незабаром після перших повідомлень про кому Кернеса Терехов, а також керівник прес-служби Харківської міської ради Юрій Сидоренко спростували цю інформацію.

"Ніякої коми немає. Всі чутки про те, що він у комі і без свідомості поширюють телеграм-канали, близькі до політичних опонентів. Є деякі проблеми зі здоров'ям, які абсолютно вирішуються. Я у нього не був, але медперсонал, який нещодавно від нього вийшов, кажуть, що він «контактний». Запевняють, що він у свідомості", - наводить слова Сидоренка Телеграм-канал Політика країни.

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