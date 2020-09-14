Появились сообщения о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес впал в кому из-за тяжелого протекания китайского вируса

Как стало известно ранее политик попал в больницу, заразившись опасным вирусом. Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента, болезнь Кернеса протекает тяжело: у него диагностировали двустороннее воспаление легких.

Также сообщается, что сейчас мэр находится в коме, при этом не уточняется, ввели ли его в это состояние искусственно или нет.

Известно, что Кернес заболел в первых числах сентября и был госпитализирован на прошлой неделе. При этом он уже давно не появлялся на публике.

В свою очередь, Телеграм-канал PavlovskyNews сообщает, что участие политика в выборах оказалось под угрозой, из-за чего его окружение срочно ищет ему преемника. Так, источники сообщают, что вместо Кернеса в выборах может принять участие его первый заместитель Игорь Терехов. Он работает на должности заместителя мэра с 2010 года. До этого он был вице-губернатором Харьковской области, которой на тот момент руководил Арсен Аваков.

Отметим, что вскоре после первых сообщений о коме Кернеса Терехов, а также руководитель пресс-службы харьковского городского совета Юрий Сидоренко опровергли эту информацию.

«Никакой комы нет. Все слухи о том, что он в коме и без сознания распространяют телеграмм-каналы, близкие к политическим оппонентам. Есть некоторые проблемы со здоровьем, которые абсолютно решаемые. Я у него не был, но медперсонал, который недавно от него вышел, говорят, что он «контактный». Уверяют, что он в сознании», - приводит слова Сидоренко Телеграм-канал Политика Страны.

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