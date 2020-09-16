В ОПЗЖ заявили, що заяви Володимира Зеленського неправдиві і говорять про спеціальний зрив мирного процесу в Україні

Домовленості, замішані на брехні і маніпуляціях, не принесуть миру в Україну і це розуміють учасники «нормандського формату», які відмовляються підтримувати окремі пропозиції Києва.

Про це повідомляється у заяві партії "Опозиційна платформа - за життя".

У партії констатували, що спроба Президента України Володимира Зеленського та його оточення провести чергову "зустріч заради зустрічі" без виконання домовленостей, досягнутих 9 грудня в Парижі на зустрічі лідерів держав «нормандської четвірки», призвела до гучного провалу.

Очевидно, вказали в ОПЗЖ, що зрив цих переговорів стався з вини української сторони, а саме – через систематичну брехню, маніпуляції і пересмикування.

"10 вересня офіційний Київ зірвав інспекцію біля населеного пункту Шуми через «постійну зміну запитів російської сторони». Але в документах, опублікованих ЗМІ за підсумками зустрічі в Берліні, є тільки одна вимога: «До 18 Вересня 2020 року виконання рішень ТКГ від 09 вересня 2020 року про спільне з представниками ОРДЛО в СЦКК обстеження інженерних укріплень Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми». Отже, для зриву інспекції, що має ключове значення для збереження перемир'я, українська влада пішла на пряму брехню", - зазначили в партії.

Також вказали в ОПЗЖ, фантазіями в Донецьку називають і заяви про те, що досягнута домовленість про обмін утримуваними особами у форматі «100 на 100». В ОРДО підкреслюють, що обмін дійсно обговорюється контактною групою, але він блокується з боку України.

«Позиція представників ОРДЛО категорична і безапеляційна: прогрес у переговорах щодо Донбасу, в тому числі щодо нового обміну утримуваними особами, неможливий без перегляду Києвом постанови Про місцеві вибори, прийнятої 15 липня. В ОРДО заявили: "Київ як і раніше не скасував постанову Верховної Ради про місцеві вибори, пункт четвертий якого йде врозріз з Мінськими угодами. Хоча ми регулярно, буквально при кожному випадку спілкування в рамках Контактної групи, позначаємо представникам України нашу принципову позицію: без скасування або внесення поправок до даної постанови для усунення протиріччя Мінським домовленостям неможливий прогрес ні по одному напрямку роботи відповідно до цих самих Мінськими домовленостями», – поінформували в партії Медведчука.

Але куди більш цинічним, на думку політсили, виявилося те, що прозвучало під час офіційного візиту Президента Володимира Зеленського до Австрії чергова брехлива заява про те, що всі лідери країн «нормандського формату» підтверджують готовність до зустрічі.

«Реакція російської сторони не змусила себе чекати - в МЗС РФ слова Зеленського дипломатично назвали неправдою. "Я скажу, що це неправда. І на переговорах радників і політрадників у Берліні минулої п'ятниці Дмитро Миколайович Козак чітко сказав, що підстав для проведення нового саміту поки немає», ‒ цитує прес-служба ОПЗЖ заступника голови МЗС РФ Андрія Руденка.

У партії акцентували увагу на тому, що враховуючи систематичну дезінформацію, яку проводять Володимир Зеленський і його оточення щодо учасників переговорів у «нормандському форматі», вже не можна говорити про просту відсутність політичної волі. Йдеться про цинічний, спланований обман, спрямований на затягування ситуації і збереження своєї влади.

Прямим доказом цьому, вважають у партії Медведчука, служить оприлюднений ЗМІ документ про підсумки наради в Берліні 11 вересня – «спільні узгоджені підсумки наради радників N4, уповноважених представників міністерств закордонних справ N4 і представників ОБСЄ». Враховуючи те, що жоден з наріжних принципів, про які говорить офіційний Київ, включаючи негайні заходи щодо стабілізації ситуації в зоні конфлікту, не був узгоджений, можна стверджувати, що вина за провал переговорів у Берліні повністю лежить на українській стороні, а влада цинічно бреше своїм громадянам як про хід переговорів, так і про їх підсумки.

У зв'язку з вищесказаним, "Опозиційна платформа - за життя» заявляє, що домовленості, замішані на брехні і маніпуляціях, не можуть принести мир в Україну. Це все краще розуміють учасники "нормандського формату", які відмовляються підтримувати окремі пропозиції української сторони або вимагають визначення конкретних термінів.

"Заявляємо, що численні систематичні брехливі заяви Зеленського та його оточення суперечать національним інтересам України та свідчать про умисний зрив процесу мирного врегулювання на Сході України. Ми закликаємо громадян України відмовити політичним брехунам у своїй підтримці, продемонструвати світовій спільноті, що народ України не має нічого спільного з цими маніпуляторами і фальсифікаторами, які обдурили очікування українського народу, не роблять нічого для припинення конфлікту на Сході України, позбавляють українських громадян їх конституційних прав і танцюють під дудку своїх вчорашніх опонентів і супротивників», – підсумували в партії Медведчука.

Раніше лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук повідомив, що предметом неодноразового розгляду на ТКГ під час Мінських переговорів і на нараді радників у Берліні глав держав Нормандського формату – це пункт 4, який став каменем спотикання.

"Я можу сміливо про це говорити. Каменем спотикання, тому що він описує умови, в якому вибори на Донбасі можуть пройти. Йдеться про вибори на Донбасі на неконтрольованій Україною території. Чомусь, коли багато характеризують це питання, вони виходять з того, що, мовляв, вибори не можуть бути зараз проведені там з багатьох причин. І це звичайно. Але, мова йде про те, що в пункті четвертому Верховна Рада, а якщо бути точним – партія війни, яка представлена сьогодні частково «Слугою народу», фракцією «Голос», «Європейською Солідарністю» Порошенка, – вони протягнули в цій постанові умови, при яких взагалі коли-небудь, навіть при реалізації Мінських угод, можуть бути проведені вибори», – заявив політик.