В ОПЗЖ заявили, что заявления Владимира Зеленского ложные и говорят о специальном срыве мирного процесса в Украине

Договоренности, замешанные на лжи и манипуляциях, не принесут мир в Украину и это понимают участники «нормандского формата», которые отказываются поддерживать отдельные предложения Киева.

Об этом сообщается в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В партии констатировали, что попытка Президента Украины Владимира Зеленского и его окружения провести очередную «встречу ради встречи» без выполнения договоренностей, достигнутых 9 декабря в Париже на встрече лидеров государств «нормандской четверки», привела к громкому провалу.

Очевидно, указали в ОПЗЖ, что срыв этих переговоров произошел по вине украинской стороны, а именно – из-за систематической лжи, манипуляций и передергиваний.

«10 сентября официальный Киев сорвал инспекцию около населенного пункта Шумы из-за «постоянного изменения запросов российской стороны». Но в документах, опубликованных СМИ по итогам встречи в Берлине, есть только одно требование: «До 18 сентября 2020 года исполнение решений ТКГ от 09 сентября 2020 года о совместном с представителями ОРДЛО в СЦКК обследовании инженерных укреплений Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы». Следовательно, для срыва инспекции, имеющей ключевое значение для сохранения перемирия, украинская власть пошла на прямую ложь», – отметили в партии.

Также указали в ОПЗЖ, фантазиями в Донецке называют и заявления о том, что достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами в формате «100 на 100». В ОРДО подчеркивают, что обмен действительно обсуждается контактной группой, но он блокируется со стороны Украины.

«Позиция представителей ОРДЛО категорична и безапелляционна: прогресс в переговорах по Донбассу, в том числе по новому обмену удерживаемыми лицами, невозможен без пересмотра Киевом постановления о местных выборах, принятого 15 июля. В ОРДО заявили: «Киев по-прежнему не отменил постановление Верховной Рады о местных выборах, пункт четвертый которого идет вразрез с Минскими соглашениями. Хотя мы регулярно, буквально при каждом случае общения в рамках Контактной группы, обозначаем представителям Украины нашу принципиальную позицию: без отмены или внесения поправок в данное постановление для устранения противоречия Минским договоренностям невозможен прогресс ни по одному направлению работы в соответствии с этими самыми Минскими договоренностями», – проинформировали в партии Медведчука.

Но куда более циничным, по мнению политсилы, оказалось прозвучавшее во время официального визита Президента Владимира Зеленского в Австрию очередное лживое заявление о том, что все лидеры стран «нормандского формата» подтверждают готовность к встрече.

«Реакция российской стороны не заставила себя ждать ‒ в МИД РФ слова Зеленского дипломатично назвали неправдой. «Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет», ‒ цитирует пресс-служба ОПЗЖ замглавы МИД РФ Андрея Руденко.

В партии акцентировали внимание на том, что учитывая систематическую дезинформацию, которую проводят Владимир Зеленский и его окружение в отношении участников переговоров в «нормандском формате», уже нельзя говорить о простом отсутствии политической воли. Речь идет о циничном, спланированном обмане, направленном на затягивание ситуации и сохранение своей власти.

Прямым доказательством этому, считают в партии Медведчука, служит обнародованный СМИ документ об итогах совещания в Берлине 11 сентября – «Совместные согласованные итоги совещания советников N4, уполномоченных представителей министерств иностранных дел N4 и представителей ОБСЕ». Учитывая то, что ни один из краеугольных принципов, о которых говорит официальный Киев, включая незамедлительные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта, не был согласован, можно утверждать, что вина за провал переговоров в Берлине полностью лежит на украинской стороне, а власть цинично лжет своим гражданам как о ходе переговоров, так и об их итогах.

В связи с вышесказанным, «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что договоренности, замешанные на лжи и манипуляциях, не могут принести мир в Украину. Это все лучше понимают участники «нормандского формата», отказывающиеся поддерживать отдельные предложения украинской стороны или требующие определения конкретных сроков.

«Заявляем, что многочисленные систематические лживые заявления Зеленского и его окружения противоречат национальным интересам Украины и свидетельствуют об умышленном срыве процесса мирного урегулирования на Востоке Украины. Мы призываем граждан Украины отказать политическим лжецам в своей поддержке, продемонстрировать мировому сообществу, что народ Украины не имеет ничего общего с этими манипуляторами и фальсификаторами, обманувшими ожидания Украинского народа, не делающими ничего для прекращения конфликта на Востоке Украины, лишающими украинских граждан их конституционных прав и пляшущими под дудку своих вчерашних оппонентов и противников», – подытожили в партии Медведчука.

Ранее лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук сообщил, что предметом неоднократного рассмотрения на ТКГ во время Минских переговоров и на совещании советников в Берлине глав государств Нормандского формата – это пункт 4, который стал камнем преткновения.

«Я могу смело об этом говорить. Камнем преткновения, потому что он описывает условия, в котором выборы на Донбассе могут пройти. Речь идет о выборах на Донбассе на неконтролируемой Украиной территории. Почему-то, когда многие характеризуют этот вопрос, они исходят из того, что, мол, выборы не могут быть сейчас проведены там по многим причинам. И это естественно. Но, речь идет о том, что в пункте четвертом Верховная Рада, а если быть точным – партия войны, которая представлена сегодня частично «Слугой народа», фракцией «Голос», «Европейской Солидарностью» Порошенко, – они протянули в этом постановлении условия, при которых вообще когда-либо, даже при реализации Минских соглашений, могут быть проведены выборы», – заявил политик.