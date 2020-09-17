Віктор Медведчук заявив, що Петро Порошенко та Олександр Турчинов саботували Мінські угоди і тому вони зобов'язані понести покарання

Глава політради партії "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ), український нардеп Віктор Медведчук заявив, що Петро Порошенко та Олександр Турчинов зобов'язані понести кримінальну відповідальність, однак для цього потрібна воля влади і принципова робота правоохоронців.

Таку заяву було зроблено 17 вересня під час відповідей на запитання журналістів у кулуарах парламенту.

Відзначимо, шість років тому голова Верховної Ради Турчинов і Президент Порошенко приховали від громадськості прийнятий на виконання Мінських угод закон про амністію учасників ЛНР/ДНР, а інформація про його прийняття була видалена з сайту парламенту.

Лише після звернення Віктора Медведчука суд зобов'язав Генпрокуратуру внести відомості до ЄРДР і почати кримінальне розслідування за цими фактами.

На питання про те, як таке розслідування може сприяти досягненню миру на Донбасі, Медведчук сказав наступне:

"Питання, допоможе чи ні. Я можу сказати, що, звичайно, це не може ніяк вплинути на політичну волю глави держави і влади, якщо така є. На сьогоднішній день я можу говорити про те, що такої політичної волі на мирне врегулювання немає. Тому ніякі кримінальні справи допомогти тут не можуть. Більш того, ми ж говоримо, коли порушуються кримінальні справи, коли вони розслідуються і винні притягуються до відповідальності. Закон один для всіх, і за будь-який злочин покарання має бути невідворотним. Тому за те, що зробили Порошенко і Турчинов, вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Скільки шансів на це? Я визначити не можу, тому що при беззубості цієї влади і відсутності у неї професіоналізму щось зробити навряд чи можливо. Але будемо сподіватися", - сказав Віктор Медведчук.

І додав: "Хоча я ще раз підкреслюю: це жодною мірою не повинно впливати будь-яким чином на реалізацію Мінських угод і на встановлення миру".

Раніше Віктор Медведчук повідомив, що через відсутність політичної волі у Зеленського немає шансів досягти миру на Донбасі.