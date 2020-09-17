Виктор Медведчук заявил, что Петр Порошенко и Александр Турчинов саботировали Минские соглашения и поэтому они обязаны понести наказание

Глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), украинский нардеп Виктор Медведчук заявил, что Петр Порошенко и Александр Турчинов обязаны понести уголовную ответственность, однако для этого нужна воля власти и принципиальная работа правоохранителей.

Такое заявление было сделано 17 сентября во время ответов на вопросы журналистов в кулуарах парламента.

Отметим, шесть лет назад глава Верховной Рады Турчинов и Президент Порошенко скрыли от общественности принятый во исполнение Минских соглашений закон об амнистии участников ЛНР/ДНР, а информация о его принятии была удалена с сайта парламента.

Лишь после обращения Виктора Медведчука суд обязал Генпрокуратуру внести сведения в ЕРДР и начать уголовное расследование по этим фактам.

На вопрос о том, как такое расследование может способствовать достижению мира на Донбассе, Медведчук сказал следующее:

«Вопрос, поможет или нет. Я могу сказать, что, естественно, это не может никак повлиять на политическую волю главы государства и власти, если такова есть. На сегодняшний день я могу говорить о том, что такой политической воли на мирное урегулирование нет. Поэтому никакие уголовные дела помочь здесь не могут. Более того, мы же говорим, когда возбуждаются уголовные дела, когда они расследуются и виновные привлекаются к ответственности. Закон один для всех, и за любое преступление наказание должно быть неотвратимым. Поэтому за то, что сделали Порошенко и Турчинов, они должны быть привлечены к ответственности. Сколько шансов на это? Я определить не могу, потому что при беззубости этой власти и отсутствии у нее профессионализма что-то сделать вряд ли возможно. Но будем надеяться», ‒ сказал Виктор Медведчук.

И добавил: «Хотя я еще раз подчеркиваю: это ни в коей мере не должно влиять любым образом на реализацию Минских соглашений и на установление мира».

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что из-за отсутствия политической воли у Зеленского нет шансов достичь мира на Донбассе.