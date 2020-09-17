За рік роботи в парламенті "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ) розробила програму по виведенню країни з соціально-економічної кризи, а також досягла істотних результатів і тепер впевнено входить у виборчий процес на місцях

Таку заяву зробив глава ОПЗЖ, нардеп Віктор Медведчук.

«У нас є конкретні досягнення, є конкретна програма, що стосується розвитку регіонів. Ми пропонуємо реальні кроки для поліпшення життя, побудови України як успішної країни, ‒ підкреслив він. - У нас є з чим йти до людей».

Як зазначив політик, ОПЗЖ веде активну боротьбу за те, щоб у населення в усіх областях викликати довіру. При цьому все ж на максимально високу підтримку виборців партія розраховує в східних і центральних регіонах.

«Ми ведемо цю боротьбу у всіх без винятку регіонах, але рівень підтримки нашої партії більший на південному сході і в центрі, меншою мірою - на Західній Україні. Однак це не означає, що ми не намагаємося роз'яснювати, популяризувати ідеї, які відстоюємо», ‒ повідомив Віктор Медведчук.

Нардеп нагадав, що рейтинги ОПЗЖ, яка сьогодні має другу за величиною фракцію у Верховній Раді, впевнено ростуть. І це є головним підтвердженням позитивної оцінки роботи і парламентської фракції, і партії в цілому.

Політик повідомив, що соцопитування останніх 3-4 місяців говорять: серед усіх представлених у парламенті партій саме ОПЗЖ ‒ її діяльність та її пропозиції з питань економічного розвитку країни, встановлення миру на Донбасі, повернення Донбасу в Україну, із земельного питання та багатьох інших ‒ найбільше підтримали українці.

"Ми цим пишаємося. Це заслужена і об'єктивна оцінка нашої діяльності, і ми будемо продовжувати роботу, ‒ зазначив Віктор Медведчук. - Це ж стосується сьогодні і місцевих виборів, тих фракцій і депутатських груп, які ми сформуємо після виборів».