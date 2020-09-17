За год работы в парламенте «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) разработала программу по выведению страны из социально-экономического кризиса, а также достигла существенных результатов и теперь уверенно входит в избирательный процесс на местах

Такое заявление сделал глава ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук.

«У нас есть конкретные достижения, есть конкретная программа, касающаяся развития регионов. Мы предлагаем реальные шаги для улучшения жизни, построения Украины как успешной страны, ‒ подчеркнул он. ‒ У нас есть с чем идти к людям».

Как отметил политик, ОПЗЖ ведет активную борьбу за то, чтобы у населения во всех областях вызвать доверие. При этом все же на максимально высокую поддержку избирателей партия рассчитывает в восточных и центральныхрегиаонах.

«Мы ведем эту борьбу во всех без исключения регионах, но уровень поддержки нашей партии больше на Юго-Востоке и в Центре, в меньшей степени – на Западной Украине. Однако это не означает, что мы не пытаемся разъяснять, популяризировать идеи, которые отстаиваем», ‒ сообщил Виктор Медведчук.

Нардеп напомнил, что рейтинги ОПЗЖ, сегодня имеющей вторую по величине фракцию в Верховной Раде, уверенно растут. И это является главным подтверждением положительной оценки работы и парламентской фракции, и партии в целом.

Политик сообщил, что соцопросы последних 3‒4 месяцев говорят: среди всех представленных в парламенте партий именно ОПЗЖ ‒ ее деятельность и ее предложения по вопросам экономического развития страны, установления мира на Донбассе, возвращения Донбасса в Украину, по земельному вопросу и многим другим ‒ больше всего поддержали украинцы.

«Мы этим гордимся. Это заслуженная и объективная оценка нашей деятельности, и мы будем продолжать работу, ‒ отметил Виктор Медведчук. ‒ Это же касается сегодня и местных выборов, тех фракций и депутатских групп, которые мы сформируем после выборов».