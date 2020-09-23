Екс-президент України запропонував оплачувати штрафи за бійців ООС у разі, якщо вони будуть змушені стріляти на Донбасі

Як передає Politeka.net, з такою пропозицією політик виступив в ефірі "34 каналу"



За його словами, кожному нашому військовому, якого влада зважиться оштрафувати, можна було компенсувати цю суму.

Українці сприйняли такий жест Петра Порошенка не надто радісно, і звинуватили його в самопіарі.

"У 2014 він обіцяв платити військовим по 1000 грн на добу, а замість цього котли, труни по всій Україні", "Просто закликає військових порушувати наказ!", "Хтось у цьому сумнівався, він робить все, щоб очорнити президента і підняти свій рейтинг", "краще допоможи незаможним", "Як же він задовбав", - писали українці в мережі.

Не залишилася така заява екс-президента і без уваги військовослужбовців:

"А квартири де наші, чому він тоді так не говорив, А тепер коли клюнув смажений півень в жопу тоді він вже готовий платити штрафи козел недороблений", - висловився один з українських воїнів.

Нагадаємо, що міністр оборони Андрій Таран зобов'язав штрафувати військовослужбовців ЗСУ за ведення вогню у відповідь по російським окупантам. Наказ про це за номером 330 процитував журналіст Юрій Бутусов.

У Міноборони вже відреагували на резонанс, який викликав даний наказ, і закликали не робити передчасні "висновки і оцінки".

Нагадавши, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

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