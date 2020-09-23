"Рейди" військових літаків НАТО над територією України здійснюються з цинічним порушенням українського законодавства, а відповідальність за це несе президент Володимир Зеленський

Про це, коментуючи неодноразовий перетин державного кордону України підрозділами збройних сил інших держав, заявили у партії "Опозиційна платформа - за життя".

У партії нагадали про недавні випадки кричущого порушення законодавства України, які продовжує заохочувати влада.

"29 травня 2020 року пара стратегічних бомбардувальників ВПС США B-1B Lancer перетнула повітряний простір України. Супровід американських літаків здійснювали винищувачі українських Повітряних Сил-пара Су-27 і пара Міг-29.

4 вересня 2020 року військові літаки ВПС США Boeing B-52 вперше увійшли в повітряний простір України. Супроводжували ці американські стратегічні бомбардувальники винищувачі бригад тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України Су-27 і МіГ-29.

14 Вересня 2020 року три стратегічні бомбардувальники ВПС США В-52Н у супроводі винищувачів Повітряних Сил Збройних Сил України знову були помічені в повітряному просторі України.

19 Вересня 2020 року Міністерство оборони України повідомило, що в Миколаївській області почався перший етап навчань "Спільні зусилля" в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля ‒ 2020". Даний етап навчань почався з десантування українських і британських "крилатих піхотинців". Десантування відбувалося зі зброєю і спорядженням під прикриттям Повітряних Сил. Весь особовий склад швидко висунувся в пункти збору. При цьому дані двосторонні навчання відсутні в переліку, затвердженому Верховною Радою України у відповідному законі від 4 березня 2020 року.

А 23 вересня 2020 року американські військові літаки влаштували своєрідний військовий парад над столицею України ‒ конвертоплани CV-22b пролетіли над Поштовою площею", – перерахували в ОПЗЖ.

У партії зазначають, що це не можна розглядати інакше, як демонстрацію сили. На це натякають і дії посольства США в Україні, яке на своїй офіційній сторінці запропонувало помахати рукою літакам, які будуть пролітати над Києвом.

У партії Медведчука підкреслили, що ці "рейди" здійснюються з цинічним порушенням українського законодавства і свідчать про повну здачу національних інтересів, а головне ‒ не про прагнення боротися за мир, а про готовність української влади принести свій народ в жертву, як пішака на геополітичній шахівниці.

В ОПЗЖ нагадали: відповідно до пункту 23 статті 85 Конституції України Верховна Рада приймає рішення про допуск підрозділів Збройних сил іноземних держав на територію України. Такий закон був прийнятий 4 березня 2020 року, ним схвалено рішення Президента України Про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України в 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях з підготовки підрозділів Збройних Сил: українсько-американських навчаннях «Репід Трайдент ‒ 2020», українсько-молдавських навчаннях «Південь-2020», українсько-американських навчаннях «Сі Бриз ‒ 2020», українсько-румунських навчаннях «Ріверайн-2020» і українсько-британських навчаннях «Ворієр Вотчер ‒ 2020».

Цей перелік, акцентували увагу в політсилі, є вичерпним.

Як підкреслили в ОПЗЖ, саме тому є підстави вважати, що у всіх зазначених вище випадках підрозділи збройних сил інших держав перетинали державний кордон України в порушення вимог Конституції і законів України, а дії посадових осіб Міністерства оборони та Державної прикордонної служби, а також інших відповідальних відомств, які допустили таке перетинання державного кордону України, містять ознаки кримінальних злочинів, передбачених статтею 111 («Державна зрада»), статтею 364 («Зловживання владою або службовим становищем»), статтею 332-2 («Незаконний перетин державного кордону України») Кримінального кодексу України.

У партії Медведчука переконані, що бездіяльність української влади і готовність виконувати всі вимоги західних країн свідчать про її дилетантство і непрофесіоналізм, зраду нею національних інтересів України.

Слід зазначити, заявили в політсилі, що найбільш цинічна і нахабна демонстрація військової присутності країн НАТО почалася після того, як ДБР не знайшло складу злочину в діях в.о. Президента України Олександра Турчинова щодо здачі Криму.

Таким чином, вважають у партії, правоохоронні органи продемонстрували, що не збираються переслідувати вищих чиновників держави за зраду суверенітету України.

"Заявляємо, що повну відповідальність за незаконне перебування іноземних військ на території України, виконання ними бойових завдань несе Президент України Володимир Зеленський, який, як Верховний Головнокомандувач, після такого ганебного провалу в питаннях захисту території України, її незалежності і суверенітету повинен негайно піти у відставку", – підсумували в партії Медведчука.