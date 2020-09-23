«Рейды» американских военных самолетов над территорией Украины осуществляются с циничным нарушением украинского законодательства, а ответственность за это несет президент Владимир Зеленский

Об этом, комментируя неоднократное пересечение государственной границы Украины подразделениями вооруженных сил других государств, заявили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В партии напомнили о недавних случаях вопиющего нарушения законодательства Украины, которые продолжает поощрять власть.

«29 мая 2020 года пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины. Сопровождение американских самолетов осуществляли истребители украинских Воздушных Сил ‒ пара Су-27 и пара МиГ-29.

4 сентября 2020 года военные самолеты ВВС США Boeing B-52 впервые вошли в воздушное пространство Украины. Сопровождали эти американские стратегические бомбардировщики истребители бригад тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27 и МиГ-29.

14 сентября 2020 года три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н в сопровождении истребителей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины снова были замечены в воздушном пространстве Украины.

19 сентября 2020 года Министерство обороны Украины сообщило, что в Николаевской области начался первый этап учений "‎Совместные усилия"‎ в рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия ‒ 2020". Данный этап учений начался с десантирования украинских и британских "крылатых пехотинцев". Десантирование происходило с оружием и снаряжением под прикрытием Воздушных Сил. Весь личный состав быстро выдвинулся в пункты сбора. При этом данные двусторонние учения отсутствуют в перечне, утвержденном Верховной Радой Украины в соответствующем законе от 4 марта 2020 года.

А 23 сентября 2020 года американские военные самолеты устроили своеобразный военный парад над столицей Украины ‒ конвертопланы CV-22B пролетели над Почтовой площадью», – перечислили в ОПЗЖ.

В партии отмечают, что это нельзя рассматривать иначе, как демонстрацию силы. На это намекают и действия посольства США в Украине, которое на своей официальной странице предложило помахать рукой самолетам, которые будут пролетать над Киевом.

В партии Медведчука подчеркнули, что эти "рейды" осуществляются с циничным нарушением украинского законодательства и свидетельствуют о полной сдаче национальных интересов, а главное ‒ не о стремлении бороться за мир, а о готовности украинской власти принести свой народ в жертву, как пешку на геополитической шахматной доске.

В ОПЗЖ напомнили: в соответствии с пунктом 23 статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада принимает решение о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины. Такой закон был принят 4 марта 2020 года, им одобрено решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений Вооруженных Сил: украинско-американских учениях «Репид Трайдент ‒ 2020», украинско-молдавских учениях «Юг-2020», украинско-американских учениях «Си Бриз ‒ 2020», украинско-румынских учениях «Риверайн-2020» и украинско-британских учениях «Вориер Вотчер ‒ 2020».

Этот перечень, акцентировали внимание в политсиле, является исчерпывающим.

Как подчеркнули в ОПЗЖ, именно поэтому есть основания считать, что во всех указанных выше случаях подразделения вооруженных сил других государств пересекали государственную границу Украины в нарушение требований Конституции и законов Украины, а действия должностных лиц Министерства обороны и Государственной пограничной службы, а также других ответственных ведомств, допустивших такое пересечение государственной границы Украины, содержат признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьей 111 («Государственная измена»), статьей 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), статьей 332-2 («Незаконное пересечение государственной границы Украины») Уголовного кодекса Украины.

В партии Медведчука убеждены, что бездействие украинской власти и готовность выполнять все требования западных стран свидетельствуют о ее дилетантстве и непрофессионализме, предательстве ею национальных интересов Украины.

Следует отметить, заявили в политсиле, что наиболее циничная и наглая демонстрация военного присутствия стран НАТО началась после того, как ГБР не нашло состава преступления в действиях и. о. Президента Украины Александра Турчинова по сдаче Крыма.

Таким образом, считают в партии, правоохранительные органы продемонстрировали, что не собираются преследовать высших чиновников государства за предательство суверенитета Украины.

«Заявляем, что полную ответственность за незаконное пребывание иностранных войск на территории Украины, выполнение ими боевых задач несет Президент Украины Владимир Зеленский, который, как Верховный Главнокомандующий, после такого позорного провала в вопросах защиты территории Украины, ее независимости и суверенитета должен немедленно уйти в отставку», – подытожили в партии Медведчука.