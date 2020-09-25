Українська влада продемонструвала, що готова у всьому слухатися своїх західних кураторів, прийнявши рішення про легітимізацію паспортів самопроголошеної держави Косово

Про це йдеться в заяві прес-служби партії "Опозиційна платформа – за життя". Таким чином у політсилі прокоментували слова заступника Міністра закордонних справ України Василя Боднара про те, що наша країна визнала паспорти Косова.

У зв'язку з цією заявою дипломата, зробленою в інтерв'ю албанському телеканалу RTV Ora, ОПЗЖ рішуче засудила системну політику українського МЗС щодо визнання незалежності самопроголошеної республіки Косово.

"Заявляємо, що повну відповідальність за ці дії несе Президент Зеленський, який, відповідно до статті 106 Конституції України, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави. Рішення МЗС України легітимізувати паспорти цього силою відколотого від Сербії регіону внаслідок збройної агресії США і бомбардування мирних міст літаками НАТО, які здійснювалися без відповідного рішення Ради Безпеки ООН, ясно показує, що наша влада не тільки в усьому слухається своїх західних кураторів, а й охоче переймає звичні для них подвійні стандарти, коли мова йде про вирішення міжнародних проблем", – підкреслили в партії Віктора Медведчука.

У політсилі нагадали, що в 1999 році інтервенція НАТО проти Югославії, що суперечила базовим нормам міжнародного права, призвела до того, що братський для України сербський народ позбавили історично і духовно вкрай важливого для нього регіону.

"Зеленський і його оточення не замислюються над тим, яким плювком в обличчя жителям Донбасу, позбавленим своїх конституційних прав, у тому числі права на вільне переміщення всередині України, стає активний захист українською владою права жителів Косово на свободу переміщення. Багато років Україна послідовно не визнавала відділення Косово і Метохії. І ось зараз керівництво МЗС не просто натякає на зміну позиції, а робить реальні кроки для цього, абсолютно не замислюючись не тільки про негативний вплив таких дій на відносини з Белградом, а й про їх наслідки для відновлення територіальної цілісності нашої країни", – вважають в ОПЗЖ.

Враховуючи вищесказане "Опозиційна платформа - за життя" зажадала відмовитися від цієї авантюри у зовнішній політиці України і відправити у відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, який реалізує цей злочинний курс.