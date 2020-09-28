Деокупацію Донбасу можна здійснити лише одним шляхом - перемогою української армії і ідеологічно правильною позицією держави
Як передає Politeka, таку думку висловив політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в соцмережі.
"Скажу одну річ, яка дуже не сподобається капітулянтам та теперішнім бажаючим "миру" з Кремлем. Повернення територій та деокупація можлива лише перемогою: міцною армією, підготовленими, вдягненими, озброєними військовими, єдиною та ідеологічно правильною позицією держави та головне - національно орієнтованою владою", - наголосив він.
Експерт зазначив, що до такого висновку можна дійти на тлі останніх подій в Азербайджані, на окупованих територіях Нагірного Карабаху.
"Комусь може подобатись ситуація, комусь ні, але факт залишається фактом. Росія сьогодні отримала по зубах. Так, саме Росія, зі своїми "союзними військами" та "військовими базами", зі своїми провокаціями та бажанням розв‘язати роз‘ятрити ще більший конфлікт", - написав Смолій.
Він також нагадав, що вже понад 30 років, аналогічно ситуації із Донбасом, між Вірменією та Азербайджаном триває "переговорний процес".
"Є так само одна дуже "гарна" третя сторона, яка знаходиться у Кремлі. І за цей час не вирішилось по суті нічого. Тому жоден "мир" з Кремлем не замінить міцну армію та проукраїнську позицію влади, відсутність якої ми спостерігаємо сьогодні в Україні", - додав експерт.
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