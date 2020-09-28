"Скажу одну річ, яка дуже не сподобається капітулянтам та теперішнім бажаючим "миру" з Кремлем. Повернення територій та деокупація можлива лише перемогою: міцною армією, підготовленими, вдягненими, озброєними військовими, єдиною та ідеологічно правильною позицією держави та головне - національно орієнтованою владою", - наголосив він.

Експерт зазначив, що до такого висновку можна дійти на тлі останніх подій в Азербайджані, на окупованих територіях Нагірного Карабаху.

"Комусь може подобатись ситуація, комусь ні, але факт залишається фактом. Росія сьогодні отримала по зубах. Так, саме Росія, зі своїми "союзними військами" та "військовими базами", зі своїми провокаціями та бажанням розв‘язати роз‘ятрити ще більший конфлікт", - написав Смолій.