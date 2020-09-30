Громадський діяч Андрій Пальчевський засудив чинну владу за нападки на Вітольда Фокіна після скандалу в ТКГ.

Він прокоментував резонансну ситуацію у своєму відеоблозі в "Facebook", передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

"Ось і знайшли цапа-відбувайла в особі 87-річного ветерана української політики і прем'єра, при якому жилося набагато краще, ніж при сьогоднішньому - Вітольда Фокіна. Ось хто, виявляється, у нас відповідальний за всі провали з тих самих пір, як Донбас став розмінною монетою в грі політиків - одному Донбаський електорат потрібен, другому - не потрібен, третьому теж, судячи з усього - не потрібен. Сьогоднішній президент, який обіцяв повернути Донбас і зробити це пріоритетом - вже скоро буде два роки, як Зеленський при владі, ми розуміємо, що ніяких зрушень не буде", - заявив Андрій Пальчевський.

Громадський діяч присоромив політиків, які наважилися "повісити" свої помилки на колишнього прем'єра:

стыдно... за власть стыдно... за власть Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 30. September 2020

"І ось знайшли, хто у всьому "винен" - Вітольд Фокін і перший президент України, Леонід Макарович Кравчук. Ці дві людини, загальний вік яких більше, напевно, 160 років, тепер як хлопчаки повинні стояти перед тими, хто веде нас в нікуди. Я маю на увазі депутатів сьогоднішнього скликання від різних партій. Якось соромно за цих молодих мерзотників, що зарвалися. Якось соромно за тих, хто послав Фокіна і Кравчука вирішувати свої, невирішені досі завдання, підставивши цих двох людей. Ось мені, наприклад, соромно".

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