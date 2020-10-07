Стало відомо, де депутат Петро Порошенко перебуває на лікуванні від " китайського вірусу"
За інформацією видання "Країна", екс-президента України госпіталізували в Київську приватну клініку"Оберіг".
Журналістам вдалося дізнатися, що медзаклад оснащений апаратурою для кисневої підтримки і є можливість штучної вентиляції легенів будь-якого рівня складності.
Вартість доби в одномісній палаті становить 11 500 гривень. В ціну входить з триразове харчування і WI-FI.
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Депозит на проходження лікування в клініці - 50 000 гривень.
Українці не обійшли таку інформацію стороною:
Нагадаємо, "китайський" вірус у п'ятого президента України підтвердили 29 вересня.
Він заявив, що у зв'язку з хворобою на час відмовиться від своїх поїздок по регіонах України. Політик назвав вірус "підступним", заявивши, що буде лікуватися вдома, але його довелося госпіталізувати.
Через тиждень стан Порошенко погіршився: його дружина, Марина Порошенко повідомила, що кров екс-президента дуже густа і лікарі не можуть взяти її на аналіз, щоб промоніторити стан і подивитися хід хвороби.
Нагадаємо, у Харкові ситуація з вірусом досягла апогею.
Як писала Politeka, життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.
Також Politeka писала, що харків'яни тотально ігнорують правила карантину, лякаюче відео.