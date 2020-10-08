Уряд продовжує наполягати на проведенні виборів у заплановану дату, хоча практика показує, що на виборчі дільниці найбільш масово ходять люди похилого та старшого віку, а саме вони знаходяться в категорії ризику у зв'язку з пандемією
Зазначимо, що представники ООН ще влітку нагадували про те, що нехтувати здоров'ям літніх людей особливо в умовах, що склалися, неприпустимо, про що говорилося на сайті організації. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у травні закликав вжити заходів для захисту прав і гідності людей старшого віку в усьому світі. Однак, для української влади проведення виборів, судячи з усього, виявилося в пріоритеті.
Добовий рівень кількості українців, інфікованих на коронавірус, зростає просто шаленими темпами. Починаючи з вересня, показник у 4 тисячі нових хворих вже фактично став шокуючою "нормою". Втім, дані за останню добу побили всі рекорди: станом на 8 жовтня, в Україні вперше за період пандемії зафіксували показник у 5 397 виявлених хворих. При цьому, попри стрімке зростання захворюваності, представники "верхівки" керівництва країни поки так і не заговорили про перенесення масштабної всеукраїнської події – Місцевих виборів-2020. Чи існує все ж ще ймовірність відтермінування дня голосування, призначеного на 25 жовтня, та яким чином масштабна хвиля інфікувань, що буквально накрила Україну, відобразиться на явці громадян на виборчі дільниці, дізнавалися Знай.ua.
Вплив падіння рейтингів – "Треба якнайшвидше!"
Харламова після розлучення з Амсус застукали за сором'язливим заняттям, мережа кипить: «Дожився…»
"Я була не одна": коханка Тарзана вирішила добити Наташу Корольову новою порцією одкровень
Влад Яма з "Танців з зірками" не стримав сліз, почувши вердикт лікарів: "Спочатку це був просто біль"
"Повинні платити 25 тисяч гривень": з українців здеруть податок за новими правилами, що потрібно знати
Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що вибори можуть бути перенесені або за фактом запровадження надзвичайного стану, або якщо понад 50 % території країни опиниться в "червоній" зоні карантину. Втім, за словами експертів, однією з основних причин непохитної дати проведення виборів, все ж приховується у невпинному падінні рейтингів провладної партії "Слуга Народу".
"З професійної точки зору, я обома руками "за" перенесення. Але, якщо кажучи з точки зору вірогідності, то на сьогодні це малоймовірно – можливо, десь 15-20 %. І не останньою причиною тому є те, що партія "Слуга народу", рейтинги якої поступово зменшуються, наразі не мають ніякого представництва в місцевих радах. А після виборів – нехай навіть і неуспішних для них – вони отримають хоч якесь представництво на місцях. В Офісі президента вже кулуарно обговорюється, хто винен в "провалі" на виборах, навіть не сумніваючись у тому, що він буде", – зазначає політичний консультант Микола Спірідонов.
Також виникають сумніви і щодо явки українців на голосування. Особливо, в регіонах з найвищим рівнем захворюваності.
"Ми проводили закриті дослідження з цього приводу і можу сказати, що побоювання є. Коли у нас, скажімо, на початку весни питали "Чи стикалися Ви або члени Вашої родини з випадками інфіковування?", більшість відповідала "Ні", але сьогодні зовсім інша ситуація – зараз все більше відповідної інформації про коло твоїх особистих знайомих. У людей є побоювання можливості захворіти, тим паче, що не можна не допустити хвору людину на виборчу дільницю, як, наприклад, в ТРЦ чи магазин", – відзначає політичний консультант Микола Спірідонов.
Як підкреслив Микола Спірідонов, до суттєвої кількості представників категорії "Побоювань вірусу" долучиться ще одна категорія - тих, хто не вірить в реальний вплив місцевих виборів на стан розвитку країни, залишаючись впевненими у тому, що "Нічого не зміниться". Разом вони можуть скласти чималий відсоток "неявки".
Соцопитування – підтверджують думки експертів
Припущення експерта підтверджують і кілька проведених соцопитувань.
Згідно із моніторингом, проведеним Соціологічною групою "Рейтинг" (Rating Group Ukraine), в перші місяці впровадженого карантину більшість опитуваних підтримувала ідею перенесення дати жовтневих виборів.
Так, у квітні 56% українців відповіли "Скоріше, так" перенесенню на грудень 2020 року, а 43 %, взагалі, надали аналогічну відповідь про відтермінування на весну 2021 року.
Опитування Соціологічної групи " Рейтинг "(Rating Group Ukraine)
А результати нещодавнього моніторингу, проведеного компанією Research & Branding Group з 5 по 15 вересня, свідчать про те, що стрімке зростання кількості інфікованих COVID-19, може суттєво вплинути на реальний рівень електоральної активності.
16% опитуваних відзначили пандемію, як вирішальну підставу для відмови іти на голосування 25 жовтня. А 11 % - пов'язане з нею можливе посилення карантину.
Опитування Research & Branding Group