Правительство продолжает настаивать на проведении выборов в запланированную дату, хотя практика показывает, что на избирательные участки наиболее массово ходят люди пожилого и старшего возраста, а именно они находятся в категории риска в связи с пандемией

Отметим, что представители ООН еще летом напоминали о том, что пренебрегать здоровьем пожилых людей особенно в сложившихся условиях недопустимо, о чем говорилось на сайте организации. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в мае призвал принять меры для защиты прав и достоинства людей старшего возраста во всем мире. Однако, для украинской власти проведение выборов, судя по всему, оказалось в приоритете.

Суточный уровень количества украинцев, инфицированных коронавирусом, растет просто бешеными темпами. Начиная с сентября, показатель в 4 тысячи новых больных уже фактически стал шокирующей "нормой". Однако, данные за последние сутки побили все рекорды: по состоянию на 8 октября, в Украине впервые за период пандемии зафиксировали показатель в 5 397 выявленных больных. При этом, несмотря на стремительный рост заболеваемости, представители "верхушки" руководства страны пока так и не заговорили о переносе масштабного всеукраинского события – Местных выборов-2020. Существует ли все же еще вероятность переназначении дня голосования, что должно состояться 25 октября, и каким образом масштабная волна заражений, что буквально накрыла Украину, отразится на явке граждан на избирательные участки, узнавали Знай.uа.

Влияние падения рейтингов - "Надо как можно быстрее!"

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что выборы могут быть перенесены или по факту введения чрезвычайного положения, или если более 50 % территории страны окажется в "красной" зоне карантина. Однако, по словам экспертов, одной из основных причин непоколебимой даты проведения выборов, все же скрывается в стабильном падении рейтингов провластной партии "Слуга народа".

"С профессиональной точки зрения, я обеими руками "за" перенос. Но, если говоря с точки зрения вероятности, то на сегодня это маловероятно – возможно, где-то 15-20 %. И не последней причиной тому является то, что партия "Слуга народа", рейтинги которой постепенно уменьшаются, пока не имеют никакого представительства в местных советах. А после выборов – пусть даже и неуспешных для них – они получат хоть какое-то представительство на местах. В Офисе президента уже кулуарно обсуждается, кто виноват в "провале" на выборах, даже не сомневаясь в том, что он будет", – отмечает политический консультант Николай Спиридонов.

Также возникают сомнения и относительно явки украинцев на голосование. Особенно, в регионах с наивысшим уровнем заболеваемости.

"Мы проводили закрытые исследования по этому поводу и могу сказать, что опасения есть. Когда у нас, скажем, в начале весны спрашивали "Сталкивались Ли Вы или члены Вашей семьи со случаями инфицирования?", большинство отвечало "Нет", но сегодня совсем другая ситуация – сейчас все больше соответствующей информации о круге твоих личных знакомых. У людей есть опасения возможности заболеть, тем более, что нельзя не допустить больного человека на избирательный участок, как, например, в ТРЦ или магазин", – отмечает политический консультант Николай Спиридонов.

Как подчеркнул Николай Спиридонов, к существенному количеству представителей категории "Опасений вируса" присоединится еще одна категория - тех, кто не верит в реальное влияние местных выборов на состояние развития страны, оставаясь уверенными в том, что "Ничего не изменится". Вместе они могут составить немалый процент "неявки".

Соцопросы подтверждают мнения экспертов

Предположения эксперта подтверждают и несколько проведенных соцопросов.

Согласно мониторингу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" (Rating Group Ukraine), в первые месяцы введенного карантина большинство опрашиваемых поддерживала идею переноса даты октябрьских выборов.

Так, в апреле 56% украинцев ответили "Скорее, да" переносу на декабрь 2020 года, а 43 %, вообще, дали аналогичный ответ об отсрочке на весну 2021 года.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" (Rating Group Ukraine)

А результаты недавнего мониторинга, проведенного компанией Research & Branding Group с 5 по 15 сентября, свидетельствуют о том, что стремительный рост количества инфицированных COVID-19, может существенно повлиять на реальный уровень электоральной активности.

16% опрашиваемых отметили пандемию, как решающий фактор отказа идти на голосование 25 октября. А 11% - связанное с ней возможное усиление карантина.

Опрос Research & Branding Group