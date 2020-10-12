Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, яка зарплата повинна бути в українських чиновників

Свою позицію політик озвучив у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Разумков упевнений, що народний депутат і будь-який чиновник, через якого проходять важливі державні рішення, повинен отримувати багато.

"$10-50 тис ... тому що в підсумку він може вкрасти мільйони, завдати шкоди державі на мільйони. Але за умови, що буде невідворотність покарання", - вважає спікер Ради.

Політик підкреслив, що вище зарплат чиновників може здійснитися лише через дотримання певних факторів.

"Вони повинні прямо корелюватися з мінімальною заробітною платою або з прожитковим мінімумом. А просто так відв'язати їх і поставити на захмарну суму – це абсолютно не показник", - пояснив Разумков.

Також він вважає, що успішний бізнесмен не піде на держслужбу, тому що там маленька зарплата, і в підсумку "держава від цього втрачає крутого менеджера".





Раніше ми розповідали, що на тлі карантину і пандемії китайського вірусу уряд вирішив обмежити виплати топ-чиновникам до 47 тисяч на місяць.

А вже наприкінці літа Конституційний суд вирішив, що подібна ініціатива Кабінету Міністрів на період карантину є незаконною.

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