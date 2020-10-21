Жителі Дніпра назвали, кого хочуть бачити в кріслі мера і за яку партію готові проголосувати

Про це повідомляє Politeka.net, посилаючись на результати проведеного телефонного опитування.

Так, найбільшу потенційну підтримку (серед респондентів, які визначилися з вибором мера та планують голосувати) отримав Борис Філатов (57%). У трійку лідерів також увійшли: Загід Краснов (12,6%) і Олександр Вілкул (10,1%).

Серед респондентів, які визначилися з вибором партії, яку підтримують, і планують брати участь у виборах, 5% прохідний бар'єр подолали наступні політичні сили:

"Пропозиція "(23,8%)

"Слуга народу "(15,4%)

ОПЗЖ (17 6%)

"Європейська солідарність" (8,3%)

"Громадська сила" (9,6%)

"Нацкорпус" (6,3%).

На межі подолання прохідного бар'єру опинилися Блок Вілкула "Українська перспектива" (4,7%) і "Батьківщина" (3,4%).

Найбільший стрибок у рейтинговій підтримці продемонструвала партія "Пропозиція". А найбільше падіння - "Слуга народу".

Зазначимо, телефонне опитування проводилося в період з 12 по 16 жовтня. За цей час було опитано 2000 респондентів, 73,7% з яких підтвердили своє бажання проголосувати. При цьому 8,1% опитаних зазначили, що категорично не планують йти на вибори.

У порівнянні з результатами подібного опитування у вересні, майже вдвічі зменшилася кількість респондентів, які не хотіли голосувати, і зросла кількість бажаючих висловити свою думку в бюлетенях.

Кількість опитаних, які не визначилися з вибором, склала 17,2%.