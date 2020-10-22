Президент РФ Володимир Путін поскаржився на проблему з водопостачанням окупованого Кримського півострова

За словами російського лідера, найбільше через це страждає бізнес, передає "Крим.Реалія". 

"Це важливо і для людей, які проживають в Севастополі і в Криму, але важливо і для тих людей, які приїжджають туди на відпочинок, і для бізнесу важливо, особливо при будівництві планів в області рекреації, відпочинку, при прийнятті рішень інвестиційного характеру по зведенню нових готелів, санаторіїв і так далі. Тому що без води, як відомо, проекти подібного роду здійснювати, м'яко кажучи, важко", – заявив Путін.

Володимир Путін

Раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в РФ не потребують допомоги України щодо забезпечення окупованого Криму водою.

"Росія - це потужна країна, вона здатна забезпечити Крим водою без України, що і буде зроблено, щоб потім не залежати від цього самого крана", - зазначив Пєсков.

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Дмитрий Песков

Нагадаємо, з гострим дефіцитом води в Криму зіткнулися через шість років після анексії півострова Росією, внаслідок чого були припинені поставки дніпровської води з материкової частини України по Північно-Кримському каналу.
 
За цей час на півострові пересохли основні великі водосховища, і води перестало вистачати цілим містам і районам.