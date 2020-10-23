Президент РФ Володимир Путін виступив з критикою у бік України
За його словами, "державні перевороти" негативно вплинули на економічну ситуацію в країні.
"2004 рік-одна революція, 2014 рік-інша революція, переворот Державний. Результат? Порахуйте статистику самих українських служб статистичних, падіння виробництва, як ніби у них не одна пандемія пройшла там вже", - цитують Путіна Російські ЗМІ.
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Крім того, президент РФ впевнений, що Україна зруйнувала все те, що дісталося їй після розпаду СРСР.
"Це те, що створювалося поколіннями громадян Радянського Союзу, всіма республіками. І чим, звичайно, могла і повинна була пишатися Україна - цього майже нічого не існує", - уклав Путін.
Також ми повідомляли, Путін висловив своє невдоволення наявністю проблеми з водою в Криму. За його словами, такий стан справ негативно позначається на бізнесі і добробуту людей окупованого півострова.
Раніше стало відомо, що Росія продовжує стикатися з проблемами на Кавказі, втрачаючи території, які контролювала десятки років.
Сержант запасу Національної гвардії Латвії Август Августінс розповів, що Кремль довгий час міг підтримувати "гармонію" між Баку і Єреваном, втягуючи Вірменію в міжнародні організації, створені Путіним, що дозволило йому просувати свої інтереси в регіоні – "як Вовку серед овець".
Нагадаємо, Крим залишився без води не через посуху, окупантів підловили на новій підлості
Як повідомляла Politeka, кримчани поскаржилися на огидну медицину.
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