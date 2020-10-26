Без скандалів на виборах не обійшлося

Під час місцевих виборів в Україні стався безпрецедентний скандал

Зокрема, народний депутат VI скликання Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за вбивство, переміг на місцевих виборах-2020 у голосуванні на голову об'єднаної територіальної громади, яка знаходиться поруч з місцем трагедії.

Про це "ВВС-Україна" повідомили в місцевій виборчій комісії.



"Лозинський Віктор Олександрович впевнено виграв вибори на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області", – зазначили в комісії. Там також уточнили, що оформлення протоколів все ще триває.

Нагадаємо, 16 червня 2009 року стався інцидент, в результаті якого загинув 55-річний житель села Грушка Ульяновського району Кіровоградської області Валерій Олійник. За версією слідства, його вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні.

У 2013 році суд довів причетність нардепа до злочину. Лозінського засудили до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство з хуліганських мотивів (за ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 296 КК).

Незабаром Бориспільський районний суд Київської області звільнив Лозінського завдяки "закону Савченко". Згідно з цим Законом, йому скоротили термін, зарахувавши кожен день перебування в СІЗО до вироку за два. Куди тільки котиться Україна, адже незрозуміло, хто міг за нього проголосувати.

Нагадаємо, що відбулися масові порушення під час виборів на Одещині.

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