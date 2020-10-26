Без скандалов на выборах не обошлось

Во время местных выборов в Украине произошел беспрецедентный скандал

В частности, народный депутат VI созыва Виктор Лозинский, которого приговаривали к 15 годам заключения за убийство, победил на местных выборах-2020 в голосовании на голову объединенной территориальной общины, которая находится рядом с местом трагедии.

Об этом "ВВС-Украина" сообщили в местной избирательной комиссии.



"Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкого ОТО Голованевского района Кировоградской области", – отметили в комиссии. Там также уточнили, что оформление протоколов все еще продолжается.

Напомним, 16 июня 2009 года произошел инцидент, в результате которого погиб 55-летний житель села Грушка Ульяновского района Кировоградской области Валерий Олийнык. По версии следствия, его убили из дробовика, который обычно используют на охоте.

В 2013 году суд доказал причастность нардепа к преступлению. Лозинского приговорили к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство из хулиганских побуждений (по ч.1 ст.122, ч.2 ст.121, ч.1 ст.296 УК).

Вскоре Бориспольский районный суд Киевской области освободил Лозинского благодаря "закону Савченко". Согласно этому закону, ему сократили срок, причислив каждый день пребывания в СИЗО к приговору за два. Куда только катится Украина, ведь непонятно, кто мог за него проголосовать.

Напомним, что произошли массовые нарушения во время выборов на Одесчине.

Как сообщала Politeka, жесткие штрафы в день выборов, украинцам озвучили суммы и важное требование.

Также Politeka писала, местные выборы проходят со скандалами, что творится на участках.