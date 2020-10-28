Кандидат у мери Борисполя Анатолій Федорчук помер до оголошення результатів виборів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського.

Так, чинний мер і кандидат на аналогічну посаду пішов з життя через захворювання на COVID-19. При цьому Федорчук мав всі шанси знову стати мером.

"До оголошення результатів виборів, від коронавірусу помер чинний мер Борисполя і лідер гонки Анатолій Федорчук", - повідомив Дубінський.

Слід зазначити, що коронавірус раніше підтвердився у мера Борисполя Анатолія Федорчука, а також у трьох його заступників.

Міський голова Анатолій Федорчук був госпіталізований в інфекційне відділення Переяславської лікарні. Під час перебування в медзакладі стан мера оцінювався як важкий.

Його перший заступник Микола Корнійчук був доставлений в реанімацію Бориспільської центральної районної лікарні.

Як відомо, Анатолій Федорчук на місцевих виборах 2020 року також балотувався як висуванець партії "Наш край". За попередніми результатами підрахунку голосів, він зі значним відривом перемагав на виборах мера Борисполя.

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