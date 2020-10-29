В Україні вперше у владі перебувають президент і спікер парламенту, які не крадуть

Таку думку озвучив Данило Гетманцев в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

За його словами, процес "одужання системи" в Україні йде повним ходом.

"У нас вперше президент, який не краде. Для цієї країни це диво! У нас вперше спікер, який не краде і не вирішує шкурняки в парламентських кулуарах. У нас більш-менш порядні міністри. Ми з голови починаємо одужання всієї системи", - сказав Гетманцев.

Водночас нардеп вказав на труднощі, які стоять перед чинною владою.



"Ми не припускали, що система виявиться настільки сильною. Ми думали як? Прийде Зеленський, скаже:"Ми не крадемо" – і все, по всій вертикалі пройде сигнал:"Все, більше ніхто не краде". Люди приходять і кажуть: "Ми за нову владу", а потім їх ловлять на хабарі. Єдиний вихід: виправляти свої помилки і працювати. Система дуже сильна. І вона не тільки в державі. Але і ми не здамося", - пообіцяв нардеп.

Нагадаємо, ще до минулих президентських виборів мати Володимира Зеленського висловила впевненість у тому, що її син не буде красти вступивши на посаду.

Він вміє з людьми [працювати], і керувати компанією вміє. Принаймні я одне знаю: він не буде красти і не дасть нікому красти", – поділилася Римма Зеленська в одному з інтерв'ю.



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