В Украине впервые во власти находятся президент и спикер парламента, которые не воруют

Такое мнение озвучил Даниил Гетманцев в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, процесс "выздоровления системы" в Украине идет полным ходом.

"У нас впервые президент, который не крадет. Для этой страны это чудо! У нас впервые спикер, который не крадет и не решает шкурняки в парламентских кулуарах. У нас более-менее порядочные министры. Мы с головы начинаем выздоровление всей системы", – сказал Гетманцев.

В то же время нардеп указал на трудности, которые стоят перед действующей властью.



"Мы не предполагали, что система окажется настолько сильной. Мы думали как? Придет Зеленский, скажет: "Мы не крадем" – и все, по всей вертикали пройдет сигнал: "Все, больше никто не крадет". Люди приходят и говорят: "Мы за новую власть", а потом их ловят на взятке. Единственный выход: исправлять свои ошибки и работать. Система очень сильна. И она не только в государстве. Но и мы не сдадимся", – пообещал нардеп.

Напомним, еще до прошлых президентских выборов мать Владимира Зеленского выразила уверенность в том, что ее сын не будет воровать вступив в должность.

Он умеет с людьми [работать], и руководить компанией умеет. По крайней мере я одно знаю: он не будет воровать и не даст никому воровать", – поделилась Римма Зеленская в одном из интервью.



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