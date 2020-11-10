Автобаза Управління справами Апарату ВРУ уклала з одним з харківських підприємств договір на придбання 14 автомобілів Toyota Camry за 12,54 мільйона гривень

Як інформує Politeka з посиланням на Наші гроші, всього було куплено, згідно з даними Прозорро, 10 чорних Toyota Camry в комплектації "комфорт" по 895 тис.грн за автомобіль, і чотири в комплектації "Елеганс" по 896 тис. грн.

Серед умов тендеру зазначено наступне: у автомобілів повинен бути підігрів передніх сидінь, машини повинні бути укомплектовані датчиками паркування спереду і ззаду, також в них повинна бути камера заднього виду, Клімат-контроль, склоочисники з датчиком дощу, акустичне лобове скло, Зовнішні дзеркала з електроприводом і обігрівом, аудіосистеми Toyota з багатофункціональним сенсорним дисплеєм і шістьма динаміками, і т. п.

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Раніше ми писали, що українці повинні бути готові до чергового підвищення розцінок на газ. Такий прогноз озвучив експерт Дмитро Марунич.

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За його словами, в окремих населених пунктах ціна на газ може вийти на рівень близько 9 гривень за кубометр.

"Це вже перевищує рівень минулого опалювального сезону. При збереженні поточних тенденцій такий сценарій цілком вірогідний в найближчі місяці", - заявив експерт в коментарі журналістам.

Тарифи на комунальні послуги залежать від того, чи знайдеться у підприємств теплокомуненерго політична воля для вирішення боргової кризи. Про це заявив директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Валентин Землянський.

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"Що стосується тарифів на електроенергію, думаю, до кінця року вони підніматися не будуть. До кінця року діє постанова по ПСО, підписана ще Кабінетом Міністрів Гройсмана", - прогнозує експерт.

Однак, уточнює Землянський, після 1 січня 2021 року подібної гарантії вже немає, і навіть пільговий тариф, що гарантує для населення оплату перших 100 кВтг елекроенергії за ціною 90 коп/кВт, можуть скасувати.

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