Українським політикам, які "штовхають" країну до миру з РФ, слід уважно подивтись на сьогоднішні події у Вірменії

Як передає Politeka, про це написав український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.

Зокрема журналіст порадив спостерігати за Єреваном Зеленському, Єрмаку, Кравчуку та іншим політикам, що "штовхають нашу країну до миру з РФ на умовах Кремля".

Бутусов наголосив, що якщо українські політики погодяться на такий мир, то наслідки для них будуть ще серйознішими. Він нагадав, що глава вірменського уряду поставив свій підпис під мирною угодою щодо Нагірного Карабаху. Однак насправді, за словами Бутусова, це капітуляція, що явно не сподобалася багатьом простим громадянам. Вже з'явилася інформація, що в Єревані натовп захопив будівлю парламенту, побив спікера і вимагає відправити Нікола Пашиняна у відставку.

"На питання, на які треба було відповідати під час війни, прем'єру Пашіняну доведеться відповідати перед людьми зараз. Будь-якій владі в будь-якій демократичній країні доведеться нести політичну відповідальність за поразки на фронті, у нас в Україні це було в 14-15, зараз звинувачення в здачі національних інтересів вбили рейтинг чинного президента, а Вірменія переживає свої проблеми в ці дні", - зазначив Бутусов.

Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.

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