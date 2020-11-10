Украинским политикам, которые "толкают" страну к миру с РФ, следует внимательно посмотреть на сегодняшние события в Армении

Как передает Politeka, об этом написал украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.

В частности журналист посоветовал наблюдать за Ереваном Зеленскому, Ермаку, Кравчуку и прочим политикам, которые "толкают нашу страну к миру с РФ на условиях Кремля".

Бутусов подчеркнул, что если украинские политики согласятся на такой мир, то последствия для них будут еще серьезнее. Он напомнил, что глава армянского правительства поставил свою подпись под мирным соглашением по Нагорному Карабаху. Однако на самом деле, по словам Бутусова, это капитуляция, явно не понравившаяся многим простым гражданам. Уже появилась информация, что в Ереване толпа захватила здание парламента, избила спикера и требует отправить Никола Пашиняна в отставку.

"На вопросы, на которые надо было отвечать во время войны, премьеру Пашиняну придется отвечать перед людьми сейчас. Любой власти в любой демократической стране придется нести политическую ответственность за поражения на фронте, у нас в Украине это было в 14-15, сейчас обвинения в сдаче национальных интересов убили рейтинг действующего президента, а Армения переживает свои проблемы в эти дни", - отметил Бутусов.

Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.