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Міністр інфраструктури України Владислав Криклій з'явився на міжнародну зустріч з підробленим результатом тесту на китайський вірус

Як передає Politeka.net, про це повідомив народний депутат Олександр Скічко на своєму Telegram-каналі.

За його словами, випадок стався перед зустріччю українського чиновника з прем'єр-міністром Республіки Казахстан Аскаром Маміним.

"Згідно з протоколом Служби безпеки прем'єр-міністра Казахстану, в період пандемії всіх осіб, хто контактує з ним, повинен бути при собі негативний ПЛР тест на Covid-19. Наш же міністр інфраструктури приїхав на зустріч з ПЛР-тестом, який, за даними моїх джерел, був підроблений", - розповів Скічко.

За інформацією нардепа, конфлікт вдалося залагодити дипломатичним шляхом.

"Але наскільки ганебна, по суті, ця ситуація! Як можна так принижувати і ганьбити нашу країну?? Що будуть думати наші партнери, які мають справу з Міністерством інфраструктури? Може, міністр вирішить підробити угоду? Про концесію, наприклад. Міністр представляє Україну або себе особисто?",- задався питанням депутат.





На таку новину відреагував і колега Скічко Олександр Дубинський:





"Криклій настільки рукожопий, що навіть тест підробити не може...",- написав він у своєму Telegragm-каналі.

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