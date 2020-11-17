Масштабний протест під стінами Верховної Ради переріс у сутички
Як передає Politeka.net, кадри з-під будівлі парламенту публікують журналісти Pavlovsky News (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
За даними журналістів штурм почав один з організаторів мітингу. Він переліз через паркан.
Зазначимо, що локальні сутички протестувальників і правоохоронців почалися ще вранці. Поліція намагалася зробити прохід для депутатів, які прямували на роботу, але протестувальники нікого не пропускали.
Зазначимо, що учасники протесту вимагають не вводити карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроекти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
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