Масштабний протест під стінами Верховної Ради переріс у сутички

Як передає Politeka.net, кадри з-під будівлі парламенту публікують журналісти Pavlovsky News (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Так, протестуючі підприємці почали прориватися до Верховної Ради після того, як дізналися, що їх законопроект не буде сьогодні розглянуто.



За даними журналістів штурм почав один з організаторів мітингу. Він переліз через паркан.





Зазначимо, що локальні сутички протестувальників і правоохоронців почалися ще вранці. Поліція намагалася зробити прохід для депутатів, які прямували на роботу, але протестувальники нікого не пропускали.

Зазначимо, що учасники протесту вимагають не вводити карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроекти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

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За відстрочку введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців до 1 січня 2022 року проголосувало всього 17 нардепів. "Проти" - 228 народних депутатів.

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