Вбивство відомого Донецького підприємця і Політика Євгена Щербаня стало одним з найрезонансніших злочинів 90-х. Нещодавно, через майже чверть століття обговорення цієї трагедії спалахнуло знову. Головна причина-фільм "Спадкоємець", у створенні якого взяв участь старший син Щербаня, якого також звуть Євген. Він поставив багато питань щодо долі батьківських активів. Багато в чому протилежне трактування подій озвучив його брат Руслан Шербань, який дав резонансне інтерв'ю Дмитру Гордону.

Щоб розібратися в ситуації в студії каналу Politeka Online зустрілися Євген Щербань-молодший та адвокат його брата Руслана Щербаня-екс-голова Закарпатської ОДА, який обіймав у 90-х ключові посади в МВС Геннадій Москаль.

В ході дебатів Євген, заявив про сумнівне розслідування і несправедливий розподіл активів загиблого батька.







"Третій рік не можуть зробити лінгвістичну експертизу (слів підприємця Сергія Тарути - ред.)... Ми зараз з напрацьованими фактами серйозно налаштовані на те, щоб провести ряд слідчих заходів... є підписи, банківські документи, транзакції",-заявив Щербань-молодший.

Він звинуватив свого брата Руслана, якого захищає Геннадій Москаль, у дискредитації.

"Руслан місцями бреше і місцями свідомо дискредитує мене", - заявив Євген Щербань.

Судячи з діалогу в студії, обидва брати хочуть справедливості, тільки бачать її по-різному: Євген шукає спадщину батька, а Руслан – замовників вбивства.





За словами Геннадій Москаля, Руслан Щербань хоче захистити ім'я свого батька.



"Він хоче захистити ім'я батька-раз, друге-він не хоче втягуватися в цю ситуацію, він вважає, що я знаю більше, і ці матеріали (справи – ред.) я отримав легально, як член тимчасової слідчої комісії, і я на них буду спиратися», - відповів Москаль.



Судячи з усього, зараз Євгена Щербаня-молодшого більше цікавлять підприємницькі мотиви вбивства, по суті пошук спадщини. За словами Геннадія Москаля, Щербань-старший був убитий, як з політичних, так і з підприємницьких мотивів.



"Суд каже, що поряд з підприємницьких, був убитий з політичних мотивів... Суд встановив, що замовником вбивства Щербаня Євгена Олександровича був прем'єр-міністр України, на той час, Павло Лазаренко, що підтверджується документами», - зазначив Геннадій Москаль.



За його словами, частина документів вивезені в РФ.



"Суд встановив замовника, це Лазаренко. Матеріали виділені в окреме провадження щодо нього і дуже багатьох. Питання в одному, сто томів Генеральною прокуратурою були вивезені в Крим, і звідти вони були направлені в Слідчий комітет Російської Федерації і знаходяться всі ці томи там. Залишки Генпрокуратура, яка позбулася слідства, направила в Національне бюро розслідувань. З цими документами Євген з адвокатом не знайомилися",-розповів Геннадій Москаль, таким чином зазначивши, що Євген Щербань-молодший не ознайомився з документами щодо вбивства батька".



Він також додав, що у своїх висновках у справі буде спиратися на «тільки на офіційні документи, рішення суду і обвинувальний висновок».

Як повідомляла Politeka, Руслан Щербань розкрив мотиви свого брата.

Також Politeka писала, що навколо фільму про загиблого бізнесмена Щербана розігралася сімейна драма.



