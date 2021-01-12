Убийство известного донецкого предпринимателя и политика Евгения Щербаня стало одним из самых резонансных преступлений 90-х. Недавно, спустя почти четверть века обсуждение этой трагедии вспыхнуло снова. Главная причина – фильм «Наследник», в создании которого принял участие старший сын Щербаня, которого также зовут Евгений. Он поставил много вопросов относительно судьбы отцовских активов. Во многом противоположную трактовку событий озвучил его брат Руслан Шербань, который дал резонансное интервью Дмитрию Гордону.

Чтобы разобраться в ситуации в студии канала Politeka Online встретились Евгений Щербань-младший и адвокат его брата Руслана Щербаня - экс-глава Закарпатской ОГА, занимавший в 90-х ключевые должности в МВД Геннадий Москаль.

В ходе дебатов Евгений, заявил о сомнительном расследовании и несправедливом распределении активов погибшего отца.

«Третий год не могут сделать лингвистическую экспертизу (слов предпринимателя Сергея Таруты - ред.)... Мы сейчас с наработанными фактами серьезно настроены на то, чтобы провести ряд следственных мероприятий... есть подписи, банковские документы, транзакции», - заявил Щербань-младший.



Он обвинил своего брата Руслана, которого защищает Геннадий Москаль, в дискредитации.

"Руслан местами лжет и местами сознательно дискредитирует меня", - заявил Евгений Щербань.

Судя из диалога в студии, оба брата хотят справедливости, только видят ее по-разному: Евгений ищет наследство отца, а Руслан – заказчиков убийства.

По словам Геннадий Москаля, Руслан Щербань хочет защитить имя своего отца.



«Он хочет защитить имя отца - раз, второе - он не хочет втягиваться в эту ситуацию, он считает, что я знаю больше, и эти материалы (дела – ред.) я получил легально, как член временной следственной комиссии, и я на них буду опираться», - ответил Москаль.



Судя по всему, сейчас Евгения Щербаня-младшего больше интересуют предпринимательские мотивы убийства, по сути поиск наследства. По словам Геннадия Москаля, Щербань-старший был убит, как по политическим, так и по предпринимательским мотивам.



«Суд говорит, что наряду с предпринимательским, был убит по политическим мотивам... Суд установил, что заказчиком убийства Щербаня Евгения Александровича был премьер-министр Украины, на то время, Павел Лазаренко, что подтверждается документами», - отметил Геннадий Москаль.



По его словам, часть документов вывезены в РФ.



«Суд установил заказчика, это Лазаренко. Материалы выделены в отдельное производство в отношении него и очень многих. Вопрос в одном, сто томов Генеральной прокуратурой были вывезены в Крым, и оттуда они были направлены в Следственный комитет Российской Федерации и находятся все эти тома там. Остатки Генпрокуратура, которая лишилась следствия, направила в Национальное бюро расследований. С этими документами Евгений с адвокатом не знакомились», - рассказал Геннадий Москаль, таким образом отметив, что Евгений Щербань-младший не ознакомился с документами по убийству отца.



Он также добавил, что в своих выводах по делу будет опираться на «только на официальные документы, решения суда и обвинительное заключение».

Как сообщала Politeka, Руслан Щербань раскрыл мотивы своего брата.

Также Politeka писала, что вокруг фильма о погибшем бизнесмене Щербане разыгралась семейная драма.