Головним претендентом на входження в коаліцію може бути Юлія Тимошенко.
Про це сказав керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній в програмі "Романенко Бесіди".
"Якщо у них 254 людини - їм 30 досить вивести, для того, щоб починати розмову про новий коаліційний уряд. Або перестануть голосувати. Про новий коаліційний уряд. І зрозуміло, що голоси за відставку Шмигаля точно є. Опозиція із задоволенням проголосує. Звичайно ж, в першу чергу ОПЗЖ, із задоволенням проголосує, із зрозумілих причин, Юлія Володимирівна теж у нас проголосує, тому що вона в принципі один з головних претендентів на входження в коаліцію. Порошенко токсичний для них... У Юлії Володимирівни є фракція, Юлія Володимирівна, при усіх своїх недоліках, які їй приписують, - має досвід управління в кризових, теж, ситуаціях", - сказав Тарас Загородній.
Він додав, що у Тимошенко дуже важка рука, тому управляє вона іноді з перегинами.
"А їм якраз, в принципі, можливо, таку і треба. Тому що все-таки програма є, все-таки новий курс, який вона презентувала на президентських виборах, - в принципі, дуже непогана прем'єрська програма. Можливо, якісь шорсткості, але в принципі вона може зробити. Друге, зрозуміло, що Юля - це єдина, яка може зламати голову "Нафтогазу", який просто знахабнів. А "Нафтогаз", до речі, втягує Зеленського ще в один конфлікт. Вже в контролі над роздрібом", - додав Загородній.
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Нагадаємо, як повідомлялаPoliteka, Чаплига заявляв про те, що час монобільшості закінчився - прийшов час коаліції.
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