В українській політиці завжди найстрашніші війни відбувалися між націоналістичними силами.

Про це сказав політолог Тарас Чорновіл в ефірі програми "Що далі" на каналі "Знай24", коментуючи боротьбу між політичними партіями в Україні.

«Мельниківці з бандерівцями на смерть один одного вбивали. Зараз на смерть ніхто не буде битися. Зараз велике значення для цієї політичної сили (ОПЗЖ, - ред.) є те, як сприймає її наш виборець тут, а сприймає він її залежно від того, чи це є партія, яка підтримується Путіним», - переконаний Чорновіл.

Політолог заявив, що його лякає ситуація з санкціями. Тарас Чорновіл пригадав, як всі раділи забороні Компартії.

«Здавалося, як добре, що її закрили. А я пригадую кількох знайомих юристів, які казали, слухай – це підстава. Цей хитрий лис Кравчук зробив елементарну підставу. Він її закрив таким способом, що вона без жодних проблем відновиться. І так і сталося. Буквально через три роки Компартія оскаржила й не могла не виграти в суді позов про відновлення», - резюмує він.

Нагадаємо, як повідомляла Politeka, в ОПЗЖ дали оцінку санкціям проти Віктора Медведчука та Оксани Марченко.

Також Politeka повідомляла, що Медведчук заявив про те, що через закриття телеканалів жертвами брехні влади стали мільйони українців.