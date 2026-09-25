Подорожчання продуктів в Одесі продовжує бити по гаманцях — за місяць ціни на базовий продуктовий кошик помітно зросли. Розповідаємо, скільки тепер коштує свинина, яйця, цукор та олія в одеських супермаркетах.

Подорожчання продуктів в Одеській області у вересні 2026 року стало відчутним для кожної родини: середні ціни на м'ясо, яйця та бакалію в супермаркетах піднялися порівняно із серпнем. Дані моніторингу порталу Мінфін, оновлені станом на 24 вересня, зафіксували зростання практично по всіх ключових позиціях.

Найбільше за місяць подорожчала варена ковбаса. Якщо у серпні кілограм ковбаси «Алан лікарська» коштував у середньому 482,63 грн, то тепер ціна сягнула 529,48 грн. У мережі Metro її вже продають по 585 грн за кілограм.

Помітно зросли й ціни на курячі яйця. Десяток яєць «Квочка» категорії С1 подорожчав із 57,12 грн у серпні до 78,99 грн зараз. Пакування «Ясенсвіт» (С1, 10 штук) тепер у середньому коштує 84,25 грн проти 59,49 грн місяцем раніше.

М'ясо та бакалія

Свинина також додала в ціні. Грудинка в середньому коштує 221,82 грн за кілограм (у серпні — 205,75 грн), лопатка — 229,24 грн, а найдорожчий ошийок — 332,33 грн. Цукор кристалічний подорожчав із 30,22 до 35,82 грн за кілограм.

Олія соняшникова зросла помірніше. «Олейна» рафінована (850 мл) тепер коштує в середньому 107,30 грн проти 100,68 грн у серпні, а «Щедрий Дар» — 100,66 грн. Рис довгий подорожчав із 59,74 до 63 грн за кілограм, круглий — із 54,71 до 62,07 грн.

Чому зростають ціни

Експерти пояснюють подорожчання продуктів в Одесі подальшим зростанням собівартості виробництва та логістичних витрат. Детальний моніторинг цін можна переглянути на сторінках Мінфіну, де дані оновлюються щодня по кожному товару окремо.

Варена ковбаса: 529,48 грн/кг (було 482,63)

Яйця курячі: 78,99–84,25 грн за 10 шт

Свинина грудинка: 221,82 грн/кг

Цукор: 35,82 грн/кг (було 30,22)

Олія соняшникова: 100,66–107,30 грн за 850 мл

Найдорожчі позиції традиційно фіксують у Novus та Megamarket, де яйця та рис стоять на верхній межі цінового діапазону. Найдешевше бакалію та м'ясо можна знайти в Metro й Auchan.

Як повідомляла Politeka, подорожчання продуктів у Одеській області торкнулося й цукру з олією раніше цього вересня.