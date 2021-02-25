24 лютого 2021 року Президент АППУ Грігол Катамадзе, Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименко, Віце-президент ВГО АППУ з питань митної політики Анатолій Макаренко, Віце-президент ВГО АППУ з питань банківської та фінансової діяльності, Голова Ради ТВ ВГО АППУ в м. Києві Павло Погиба, Член Ради ВГО АППУ Олексій Немерюк прийняли участь в оф-лайн робочій зустрічі з Головою Держмитслужби України Павлом Рябікіним, Першим заступником Голови Держмитслужби України Іваном Бережнюком, Заступниками Голови Держмитслужби України: Сергієм Звягінцевим, Владиславом Суворовим, Русланом Черкасським, Євгенієм Єнтісом та представниками бізнес-асоціацій

Робоча зустріч відбулася в адмінбудівлі Держмитслужби України.

Голова Держмитслужби України Павло Рябікін привітав усіх присутніх та зауважив, що готовий вислухати усі проблемні питання та пропозиції від бізнес-асоціацій.

Далі, Павло Рябікін першому із учасників зустрічі надав слово Президенту АППУ, Віце-президенту Європейської Асоціації платників податків, Члену Колегії ДПС України, Надзвичайному і Повноважному Послу Гріголу Катамадзе.

На початку свого виступу Грігол Катамадзе привітав усіх присутніх, поінформував про діяльність Асоціації платників податків України, яка працює вже понад 20 років, та зазначив, що Асоціація представлена в усіх без виключення регіонах України та у м. Києві: відкрито 25 Територіальних Відділень та створено 105 Місцевих осередків. Сьогодні АППУ об’єднує понад 3 тис. платників податків, на яких працює близько 2 млн. громадян України, серед яких як фізичні особи, так і великі платники податків, в тому числі і ті, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність.

Президент АППУ представив Віце-президента ВГО АППУ з питань митної політики Анатолія Макаренка та зауважив, що в структурі Асоціації є Директорат з питань митної політики, який готовий працювати спільно з Держмитслужбою з питань нового Митного Кодексу України та

Павла Погибу зауваживши, що він не тільки Віце-президент ВГО АППУ з питань банківської та фінансової діяльності, Голова Ради ТВ ВГО АППУ в м. Києві, а і працює в медійній інфраструктурі, що може бути корисне для висвітлення діяльності митних органів. Також, Грігол Катамадзе представив члена Ради ВГО АППУ Олексія Немерюка.

Під час проведення робочої зустрічі Президент АППУ Грігол Катамадзе та Голова Держмитслужби України Павло Рябікін підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» та Державною митною службою України.

Під час зустрічі досягнуто домовленостей:

- про проведення у першій декаді березня цього року он-лайн Робочої зустрічі керівництва Асоціації, Держмитслужби з представниками бізнесу – членами ВГО АППУ;

- консолідацію зусиль бізнесу та держави щодо забезпечення умов для розвитку конкурентоспроможної економіки на засадах цивілізованих ринкових відносин, створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, налагодження ефективного діалогу та співпраці держави та бізнесу;

- встановити та підтримувати офіційні відносини консультативного характеру задля розвитку співробітництва, забезпечення участі бізнесу у вдосконаленні митного контролю та оптимізації методів роботи Держмитслужби.

Метою підписаного Меморандуму є встановлення між Асоціацією та Держмитслужбою України відносин партнерства та співробітництва задля постійного удосконалення та підвищення ефективності митних правил та процедур, обмін інформацією (крім інформації з обмеженим доступом) та досвідом у межах відповідних функцій і повноважень, запобігання порушенням митного законодавства, участь громадськості у процесі реалізації державної митної політики та забезпечення відкритості діяльності державних органів.

Наприкінці зустрічі Грігол Катамадзе подякував Павлу Рябікіну та усьому керівному складу Держмитслужби України за проведення зустрічі в конструктивному діалозі та висловив надію на подальшу плідну співпрацю в рамках підписаного Меморандуму, адже це сприятиме покращенню партнерських відносин між органами митної служби та платниками податків в цілому.