Більша частина працівників державних служб не розуміє, в чому суть державного управління.

Таку думку в програмі «Романенко. Бесіди» висловив засновник Київської школи державного управління Віктор Андрусів і окреслив головні завдання Київської школи, що нещодавно почало працювати.

Експерт розповідає про багаторічну роботу над Інститутом майбутнього і окреслює головну проблему української влади – кадри. «Це дійсно видно, і навіть рейтинги вже ставлять в опитування таке питання - непрофесіоналізм влади як загроза», - каже Андрусів.

На його думку, кадри для державної служби повинні отримати ґрунтовну підготовку. В Україні ж ситуація склалася така,що найчастіше державні посади обіймають ті, хто раніше зовсім не працювали у сфері державного управління.

«І наше завдання зараз - створити повноцінну організацію, яка буде системно готувати людей», - запевняє гість програми. Він зазначає, що їхня Київська школа контактує із Сінгапурською школою державної політики ім. Лі Куан Ю, адже має на меті залучення найкращих світових практик. У планах також співпраця зі школами інших країн та залучення іноземних міністрів.

«Розвал полягає в тому, що на всіх позиціях багато людей, але більшість цих людей навіть не знають, що таке державне управління», - пояснює ситуацію експерт. Тому ключовим завданням буде навчання максимальної кількості людей, адже базове розуміння процесу управління державою необхідне.

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