Більша частина працівників державних служб не розуміє, в чому суть державного управління.
Таку думку в програмі «Романенко. Бесіди» висловив засновник Київської школи державного управління Віктор Андрусів і окреслив головні завдання Київської школи, що нещодавно почало працювати.
Експерт розповідає про багаторічну роботу над Інститутом майбутнього і окреслює головну проблему української влади – кадри. «Це дійсно видно, і навіть рейтинги вже ставлять в опитування таке питання - непрофесіоналізм влади як загроза», - каже Андрусів.
На його думку, кадри для державної служби повинні отримати ґрунтовну підготовку. В Україні ж ситуація склалася така,що найчастіше державні посади обіймають ті, хто раніше зовсім не працювали у сфері державного управління.
«І наше завдання зараз - створити повноцінну організацію, яка буде системно готувати людей», - запевняє гість програми. Він зазначає, що їхня Київська школа контактує із Сінгапурською школою державної політики ім. Лі Куан Ю, адже має на меті залучення найкращих світових практик. У планах також співпраця зі школами інших країн та залучення іноземних міністрів.
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Батьком дитини 43-річної Фролової виявився відомий продюсер, Осадча докопалася: "Відносини почалися з…"
Самовпевнений Дан Балан полоскотав Кароль у місці для поцілунків: "До божевілля…"
З'ясувалося, що пов'язує Олега Винника з дівчиною, яка народила Сенцову дочку: "Ось це поворот!"
Знайдено тіло відомої російської співачки, що відомо про трагедію: "Земля тобі пухом..."
«Розвал полягає в тому, що на всіх позиціях багато людей, але більшість цих людей навіть не знають, що таке державне управління», - пояснює ситуацію експерт. Тому ключовим завданням буде навчання максимальної кількості людей, адже базове розуміння процесу управління державою необхідне.
Нагадуємо, Сергій Доротич розповідає про раду з питань сприяння малому бізнесу.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Україна може отримати, виконавши умови МВФ.